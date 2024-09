Hymer Grand Canyon S CrossOver, un fourgon aménagé luxueux « le plus cher au monde »

Les vans aménagés ont le vent en poupe, et de nombreux fourgons deviennent de luxueuses habitations mobiles, de plus en plus proche d’un camping-car. Dans les faits, les vans aménagés sont plus compacts, que les camping-cars, souvent plus encombrants, mais offrant davantage d’espace intérieur. Le nouveau Hymer Grand Canyon S CrossOver casse les codes du van aménagé et va plaire aux amoureux de la vanlife. Certes, il est conçu à partir d’un fourgon existant, le Mercedes Sprinter 4×4, mais il n’a rien à envier aux camping-cars, bien au contraire. Actuellement, il serait même le van aménagé le plus cher au monde, et à bord, vous ne devriez vraiment pas ressentir la différence entre un van aménagé et un camping-car. Petite visite guidée, attachez vos ceintures, il est splendide !

La conception du van aménagé Hymer Grand Canyon S CrossOver

Comme je viens de vous le dire, ce van aménagé est construit sur un Mercedes Sprinter 4×4 avec un moteur de 190 ch et une boîte automatique 9G-Tronic. C’est un van destiné aux aventuriers, fous des pistes accidentées et des endroits sauvages. Ce modèle de 5,93 m de long combine, à la fois un espace de vie bien pensé et une capacité de tout-terrain, rendant chaque escapade agréable et sans compromis sur les performances. Hymer a habillé le véhicule d’une carrosserie « Tenorite Grey Metallic », apportant une touche de modernité et d’élégance. À cela s’ajoutent des pneus tout-terrain et des jantes de 16 pouces, taillés pour des excursions hors des sentiers battus. La barre LED sur le toit continue de fournir une excellente visibilité lors des voyages nocturnes ou en terrain accidenté.

À l’intérieur, vous ne manquerez de rien !

Déjà à l’extérieur, vous remarquerez son extrême sophistication, son côté racé et élégant, mais également son air « agressif » prêt à affronter toutes les conditions. J’ai déjà eu l’occasion de conduire un Mercedes Sprinter de ce genre, et je peux vous assurer qu’il y en a sous le capot, même chargé à bloc ! Et, à l’intérieur, c’est un florilège d’innovations en tous genres qui vous attendent, dans un intérieur Ivy Green, très moderne. Pour une route confortable, vous vous installerez sur une sellerie en cuir Lund Leather, incluse de série. Le fourgon est par ailleurs équipé d’un nouveau lit, plus confortable que dans les versions précédentes, ainsi que d’un éclairage à intensité réglable, donnant, à l’utilisateur, la possibilité d’ajuster l’éclairage en fonction de ses besoins. Côté équipements intérieurs, voici ce qu’il intègre en série :

Un réfrigérateur de 90 litres entièrement électrique,

Un réchaud deux feux,

Un chauffe-eau de 6 000 W,

Un système de vidange des eaux grises contrôlé électroniquement,

Un filtre à eau intégré permet de disposer d’une eau potable propre en toutes circonstances,

Une deuxième cassette de WC

Le côté technique et le prix !

Je vous laisse découvrir en toute fin d’article, le prix du Grand Canyon S CrossOver, et ça va piquer ! Avant cela, sachez que techniquement, Hymer a fait des avancées considérables avec ce modèle. Le Grand Canyon S CrossOver est équipé de quatre batteries lithium de 80 Ah, qui lui assurent une autonomie électrique renforcée, appuyée par un panneau solaire de 95 W, parfait pour des séjours en pleine nature. Pour ceux qui préfèrent ne pas être connectés au réseau, ce dispositif garantit une alimentation suffisante pour plusieurs jours. De plus, une des nouveautés majeures réside dans la possibilité de contrôler plusieurs équipements à distance via l’application Hymer Connect, facilitant ainsi la gestion de l’éclairage, du chauffage et d’autres systèmes intégrés au véhicule.

Parmi les aides à la conduite, le fourgon est équipé d’une caméra 360°, ainsi que de l’Active Distance Assist, pour garantir une conduite en toute sécurité même sur des terrains difficiles. Le prix originel du Hymer Grand Canyon S CrossOver commence à 130 900 €, mais avec les options supplémentaires, le prix peut rapidement grimper de 100 000 € supplémentaires… Plus d’informations sur le site de Hymer. Ah, il est beau ! Mais, peut-être un peu cher quand même, non ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .