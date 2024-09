Fondé par l’ingénieur autrichien Ferdinand Porsche en 1937, Volkswagen est l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde. Cette marque est connue pour ses modèles de voiture emblématiques, tels que la Coccinelle, le Caddy, la Golf et la Polo. L’an dernier, le fabricant d’automobiles allemand a fait un CA de plus de 322 milliards d’euros, grâce notamment à une hausse de près de 12 % de ses ventes. Il a indiqué dans un communiqué de presse que cette année 2024, il anticipe une hausse de son chiffre d’affaires de 5 % maximum. Un objectif tout à fait possible à atteindre, au vu des différentes stratégies mises au point par la marque actuellement. California, par exemple, est devenue une gamme complète de produits et services…

California, une nouvelle gamme de services et de produits

Ces derniers temps, le fabricant allemand s’est un petit peu focalisé sur les fourgons et les camping-cars. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait choisi de transformer son emblématique California en une gamme entière. Il y a regroupé tous ses camping-cars de la gamme, à l’instar des Caddy California et PanAmericana. Mis à part cela, Volkswagen prévoit d’inclure des services d’assistance technique, de destination, d’activités et d’expérience. « Nous créons une nouvelle marque chez Volkswagen Véhicules Utilitaires appelée California, qui va bien au-delà de nos populaires camping-cars […] Avec cette nouvelle gamme, les conducteurs peuvent désormais profiter d’un éventail unique de services, de produits, d’aventures et de loisirs », déclare Lars Krause (membre du conseil d’administration de VW en charge des ventes et du marketing) dans un communiqué. Avec cette nouvelle gamme, la marque allemande entend faciliter la planification des voyages, les déplacements, l’achat d’équipements et d’accessoires, la location ou l’achat d’un camping-car, ainsi que l’expérience d’événements exclusifs.

Le Caddy PanAmericana rejoint la liste

Comme susmentionné, le tout nouveau Caddy California PanAmericana a rejoint cette gamme. Pour information, ce véhicule utilitaire signé VW tire son nom de la grande route panaméricaine qui traverse l’Amérique du Nord et du Sud, de l’Alaska à la pointe de l’Argentine. Il est reconnaissable par son badge PanAmericana, ses jantes en alliage de 17 pouces avec des intérieurs noir mat, ou encore ses pare-chocs en plastique noir qui se prolongent visuellement dans les passages de roue. Le Caddy California PanAmericana est équipé d’un climatiseur Climatronic à deux zones et bénéficie de fonctionnalités classiques améliorées telles qu’un régulateur de distance de stationnement, une caméra de recul, un démarrage sans clé, etc.

L’application mobile California

Volkswagen indique que les différents services proposés avec la gamme California seront disponibles via une application mobile dédiée. La marque allemande a indiqué que celle-ci simplifiera, entre autres, la réservation de billets d’événements, la location de camping-cars, les séjours dans des hôtels et les activités complémentaires aux voyages en autocaravane.

Elle a également souligné que les produits et services sont destinés à tous les propriétaires de camping-cars Volkswagen et que ce ne sont pas uniquement les membres du nouveau « California Club » qui bénéficieront de réductions spéciales. À noter qu'une gamme complète d'accessoires pour camping-cars et de produits lifestyle sera aussi disponible via l'application. Plus d'infos : volkswagen-vans.co.uk.