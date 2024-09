Les inconvénients de la vie en van aménagé que l’on oublie souvent de mentionner

Les vacances en vans aménagés, c’est la tendance du moment ! Terminés les camping-cars chers et encombrants, qui plus est gros consommateurs de carburant, et les caravanes lourdes à tracter. Et, les chiffres avancés par le site vanlifemag.fr, spécialiste dans le domaine, le prouvent : les ventes ont littéralement explosé : + 156,8 % en 5 ans. J’avoue que je tenterai bien l’aventure un de ces jours, car cela semble bien sympa cette vie en van ! Si vous vous apprêtez à rejoindre la communauté des « Van Lifers », il vous faut, malgré tout, savoir que la vie en van présente quelques inconvénients. Bien entendu, les vendeurs de vans ne vous les mentionnent pas toujours ! Alors, quels sont les inconvénients de cette vie nomade, en van aménagé ? Décryptage.

Inconvénient n° 1 : l’hygiène et les toilettes…

Dans un van aménagé classique, vous n’aurez ni toilettes, ni salle de bain, ce n’est pas un camping-car, je vous le rappelle. Si vos douches habituelles s’éternisent sous une eau brûlante, il va falloir changer votre fusil d’épaule. En effet, à moins de vous garer dans un camping, vous devrez procéder à une toilette de chat, à l’ancienne, et souvent à l’eau froide. Certes, il est possible d’investir dans une petite douche solaire, mais au petit matin, je doute que l’eau soit chaude. Quant aux toilettes, c’est un peu le même problème : elles sont absentes d’un van aménagé… La solution : les petites et grosses commissions en pleine nature ou la recherche de toilettes publiques ! Vous pouvez toujours installer des toilettes sèches, ou chimiques dans le van, mais ce sera évidemment de l’espace perdu, et de la maintenance régulière pour les entretenir.

Inconvénient n° 2 : un confort spartiate

Normalement, si vous envisagez la vie en van, vous êtes conscients que vous ne dormirez pas sur votre matelas de 30 cm d’épaisseur, ni sur votre canapé tout confort. En règle générale, les matelas se résument à une dizaine de centimètres, et les chaises à un banc en bois, accolé à l’une des parois. Tout dépendra de votre capacité à endurer le manque de confort, et au pire, vous louerez une petite chambre d’hôtel pour une nuit, en plus, vous aurez une douche chaude : royal !

Inconvénient n° 3 : le manque d’espace

La vie en van n’est pas réellement pensée pour les claustrophobes, on ne va pas se mentir. Durant tout votre road trip, vous vibrez dans votre caisse, sans possibilité d’étendre les murs ! Les jours de pluie peuvent vraiment être angoissants, à patienter que le soleil revienne, enfermé dans votre van ! Et, si vous embarquez votre petite famille, la vie encore plus se compliquer. La solution : sortir par tous les temps, avec un bon parapluie !

Inconvénient n° 4 : l’intimité mise à mal

Un espace restreint implique forcément la promiscuité avec vos compagnons de voyage. Vous avez donc tout intérêt à bien vous entendre avant de partir ! L’espace étant restreint, vous croiserez forcément vos amis en petite tenue, voire nus, et à toute seconde de la journée. En famille, et notamment pour les adolescents, cela peut représenter un inconvénient, car ils n’apprécient généralement pas trop de dévoiler leurs corps. De plus, vos voisins pourraient aussi profiter du spectacle de vous, en train de vous doucher !

Inconvénient n° 5 : le manque de sécurité

Je terminerai la liste des inconvénients par le manque de sécurité qui me semble essentiel à considérer. En France, cela peut arriver, si vous vous installez en forêt, au milieu de nulle part, vous ne serez jamais à l’abri d’une tentative de vols, voire pire, d’agressions. Mais, c’est encore plus réel lorsque vous partez à l’étranger, et notamment dans des pays politiquement instables. Les vans, souvent remplis de victuailles et d’appareils technologiques (GPS, smartphones, ordinateurs) sont souvent la cible de pirates qui sévissent particulièrement dans les zones désertiques ou éloignées des villes, les lieux de prédilection des van lifers !

Des inconvénients, mais également des avantages…

Liberté est le premier mot qui me vienne à l’esprit ! Effectivement, la vie en van procure une grande liberté de déplacement, permettant d’explorer de nouveaux lieux sans contrainte d’hébergement. Elle favorise une proximité avec la nature tout en étant autonome en termes de logement et de cuisine. Ce mode de vie est par ailleurs plus économique que les voyages traditionnels, avec moins de dépenses pour les hébergements et la restauration. Enfin, il permet de vivre de manière minimaliste, en se concentrant sur l’essentiel. Un retour aux sources, en somme. Et, vous ? Avez-vous déjà testé la vie en van aménagé ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .