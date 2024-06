Road Trip. les meilleurs spots à découvrir en Italie

Les vacances d’été approchent, et vous devez avoir hâte de vous reposer d’une année de travail, de vous éloigner du stress quotidien pour vous ressourcer. Quelle sera votre destination cet été ? Je vous propose de vous faire découvrir l’Italie, ses villes historiques, ses paysages de la Riviera italienne, aux sommets alpins… La Dolce Vita, ce serait parfait, mais avant de vous élancer sur les routes sinueuses de Sicile ou d’ailleurs, peut-être que vous devriez vérifier certains éléments de votre voiture. Si vous partez de Paris, plus de 1 000 km vous attendent. Il serait ainsi judicieux de vérifier certains éléments essentiels de votre véhicule comme les freins ou l’embrayage. Nous n’y pensons pas toujours, mais un embrayage qui lâche, et le budget vacances est ruiné ! Il vaut mieux tenir que guérir peut-être ?

Quels sont les meilleurs spots à découvrir en Italie ?

Mer ou montagne, l’Italie est un pays riche de paysages époustouflants et de vestiges historiques. Comment ne pas s’arrêter à Pompéi si l’on décide d’un road trip en Italie ? Pour rappel, cette ville fascinante se trouve conservée après une éruption volcanique du Vésuve en 79 après J.-C… Un lieu historique incontournable, mais elle n’est pas la seule ville italienne a regorgé de trésors historiques ! La capitale Rome, bien entendu, est aussi un lieu magique, où vous pourrez découvrir le Colisée, la cité du Vatican ou encore la superbe chapelle Sixtine.

Plus au sud, je vous invite à visiter Florence et son trésor architectural : la Cathédrale Santa Maria del Fiore. Comment oublier la ville des amoureux, Venise, ses canaux, ses gondoles et son centre historique, la très célèbre Place Saint-Marc ? Je terminerai cette petite visite de l’Italie par une ville qui se trouve en Sicile, Palerme et ses catacombes, appelées les Catacombes des Capucins. Certes une visite un peu « spéciale » puisque vous pourrez y admirer des momies et des squelettes, mais c’est aussi ça l’Italie !

Le retour vers la France

Votre voiture vous a permis de visiter l’Italie, et l’heure du retour approche… Tout dépendra votre ville italienne de départ, mais les pays d’Europe limitrophes valent aussi le détour ! Par exemple, si vous repartez de la région de Trente, dans les Dolomites, faites un petit crochet vers Innsbruck en Autriche pour découvrir une autre culture. Arrêtez-vous en chemin, pour admirer le Goldenes Dachl, un bâtiment du 16ᵉ siècle, couvert de milliers de tuiles en cuivre. Si le retour se fait plutôt de Turin, alors, arrêtez-vous quelques heures en Suisse, admirer les paysages alpins, aussi beaux en été comme hiver…

Et, puisque vous serez au pays des Helvètes, ne repartez pas sans un ballotin de chocolats suisses, considérés parmi les meilleurs chocolats au monde.

Quels points faut-il vérifier sur votre véhicule avant un long voyage ?

En général, la révision de votre voiture se fait chaque année, avant le départ… Les éléments essentiels et de sécurité sont évidemment le freinage, avec les plaquettes et les disques de freins à vérifier et à changer le cas échéant. On pense aussi aux pneus qui doivent assurer sur des centaines de kilomètres. Les vérifications concernent également l’éclairage, les différents niveaux (huile, liquide de refroidissement, lave-glace, etc.). Mais, l’organe essentiel que l’on oublie souvent et qui peut compromettre votre agréable voyage, c’est l’embrayage ! Si votre embrayage lâche sur la route, cela signifie arrêt total, dépanneuse, remorquage et de très gros frais à prévoir !

Comment savoir si votre embrayage est à changer ?

Avant de partir en Italie, visiter les Pouilles, les Dolomites, ou la Sicile, prenez soin de vérifier votre embrayage, et notamment si votre voiture présente certains de ces symptômes :

Lorsque vous accélérez, le régime moteur augmente, mais la vitesse du véhicule ne suit pas

Perte de puissance

Craquement ou grincement lors du changement de vitesse

Pédale d’embrayage plus dure ou plus souple qu’habituellement

Pédale qui se bloque ou qui rencontre des difficultés à remonter dans sa position initiale

Un petit cliquetis lorsque la voiture est au point mort

Des vibrations ou des secousses quand vous relâchez la pédale d’embrayage.

Odeur de brûlé, qui est souvent l’indice d’une extrême urgence

Si ces symptômes, ou l’un d’entre eux, se présentent à vous, il est prudent de faire diagnostiquer votre embrayage dans les plus brefs délais. Il en va de votre sécurité, et de la réussite de votre voyage au pays de Romulus et Remus, les fondateurs de la capitale, Rome.

