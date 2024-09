Maxvan Access dévoile un mini camping-car cubique et atypique pensé pour optimiser l’espace de vie

Chaque année, à l’automne, les fabricants de camping-cars, de caravanes ou vans aménagés se disputent les médias ! En effet, c’est la pleine saison des salons dédiés à ce que l’on appelle, les véhicules de loisirs. Après le salon de Düsseldorf, l’un des plus célèbre, se déroule le salon de Paris jusqu’au 29 septembre. L’entreprise Adaptive Mobility ne déroge pas à la règle en présentant cette année, le Maxvan Access, un camping-car unique en son genre, appartenant à la catégorie des mini-camping-cars économiques, mais avec une conception peu conventionnelle. Avec son design atypique, le Maxvan Access propose une nouvelle approche du camping-car ou du van aménagé, je vous laisse juges. Découverte.

Pourquoi parle-t-on de design atypique ?

Contrairement à la plupart des camping-cars qui utilisent une structure d’origine de fourgonnette ou un module entièrement personnalisé, Maxvan a opté pour une approche hybride. Le modèle Access intègre une extension sur le côté conducteur, élargissant la carrosserie du Ram Promaster de 20 cm. Le résultat ? Une surface intérieure plus spacieuse, tout en conservant une partie de la structure originelle. En concevant ce véhicule atypique, l’objectif étant d’augmenter l’espace intérieur, sans alourdir le véhicule. Ainsi, le Maxvan Access élargit son plancher de 13 cm, assurant une circulation plus fluide, et l’intégration de plusieurs éléments transformables (lit escamotable, salle de bain dissimulée, etc.).

Un petit tour à l’intérieur ?

Difficile de le décrire dans son entièreté, car il embarque de nombreuses fonctionnalités. J’ai choisi de vous présenter quelques-unes des solutions astucieuses qui le composent. Par exemple, le lit transversal se replie pendant la journée pour former un salon. Le canapé côté passager et un dossier escamotable côté conducteur permettent de créer un lit de 150 × 191 cm, proche des dimensions d’un lit queen-size. Le matelas de 25 cm d’épaisseur procure un confort optimal. De plus, durant la journée, le canapé se transforme en salle à manger avec une table pivotante ou en espace de détente avec une télévision HD de 24 pouces. Ce téléviseur est doté d’un lecteur DVD intégré ainsi que de ports HDMI et USB, parfait pour les soirées de détente après une journée en plein air.

La cuisine et les toilettes valent le détour !

Je m’arrêterai également sur la cuisine qui joue sur la simplicité, mais qui est malgré tout, réellement bien conçue. Ainsi, on retrouve un plan de travail en acier inoxydable, l’évier, un réfrigérateur de 76 L et un micro-ondes. Le réchaud à cartouche portable peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, proposant par conséquent une flexibilité supplémentaire pour les campeurs. Dans ce van aménagé, les toilettes sont assez étonnantes puisqu’elles sont dissimulées dans une console, qui fait office d’extension du plan de travail. Un rideau de douche peut être déroulé autour des toilettes pour assurer une certaine intimité, et le sol de la cuisine fait par ailleurs office de bac de douche, avec drainage intégré.

Quel prix pour le Maxvan Access ?

L’aménagement est complété avec un climatiseur de 5 000 BTU et un chauffage de 7 000 BTU pour un confort optimal, toutes conditions météorologiques confondues. De plus, le système électrique est alimenté par deux batteries LFP de 100 Ah, couplées à un onduleur de 1 100 W et un générateur à gaz de secours. Passons maintenant au prix, qui est de 99 800 $ soit approximativement 89 000 €, un prix relativement raisonnable au regard des caractéristiques du Maxvan Access. En savoir plus sur cet étonnant véhicule ? Rendez-vous sur le site officiel : maxvan.com. Alors, prêts à embarquer pour l’aventure avec le Maxvan Access ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .