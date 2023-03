Casi Camp : l’invention d’un kit d’aménagement amovible pour transformer un véhicule en camping-car

Bientôt le printemps, et donc bientôt l’heure d’organiser quelques petits week-ends en amoureux, en famille ou entre amis pour partir à l’aventure. L’idée de louer un van vous a peut-être déjà effleuré, mais les disponibilités et les prix pourraient vous faire changer d’avis. Et si vous investissez dans une malle d’aménagement qui vous permettra de partir où vous voudrez et quand vous voudrez, avec votre voiture ? Ces malles d’aménagement légères et astucieuses, nous les avons dénichées chez Casi Camp, une entreprise basée dans les Pyrénées-Atlantiques. Et franchement, elles ont tout pour plaire ces ingénieuses malles d’aménagement, faciles à monter et à démonter. Découverte.

Casi Camp, c’est qui ?

Casi Camp est une entreprise née d’une envie : celle de partir découvrir l’Irlande dans ses moindres détails, sans attache, à part celle d’un véhicule. Pour les fondateurs, il était impensable d’octroyer un budget logement à chaque étape. Il leur fallait trouver une alternative. Passionnés de sports de montagne, ainsi que de balades sur la côte, le jeune couple a l’habitude des grands espaces. Ils ont eu l’idée de créer un caisson qui leur permettrait de voyager léger et sans frais supplémentaires. Après quelques années, Casi camp propose aujourd’hui plusieurs modèles de malles d’aménagement. Une solution pour les aventuriers et ceux qui décident de partir à la dernière minute, sans rien prévoir d’autre que de partir s’aérer. Rouler et s’arrêter, déplier le lit. Se réveiller face à un spot magnifique et se dire « qu’est-ce qu’on est bien ici », c’est ça la liberté, voici ce qui résume le concept Casi Camp.

Quel est le concept de Casi Camp ?

Le concept de Casi Camp est simple à comprendre. Il consiste à partir à la dernière minute, sans rien prévoir, mais en conservant tout de même un minimum de solutions pour dormir au chaud, sans dépenses supplémentaires. Vous décidez de partir ? En quelques minutes, vous installez votre kit d’aménagement dans votre coffre et partez à l’aventure avec votre propre voiture transformée en van. Plus besoin de louer un camping-car ni de vous y prendre des mois à l’avance. Une fois sur les routes, vous aurez tout le loisir de vous arrêter où le paysage vous émerveillera. Les caissons Casi Camp s’adaptent à de nombreux véhicules : fourgon, monospace, minibus, 4×4, etc.

Les quatre modèles proposés par Casi Camp