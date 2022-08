4 kits innovants et inventifs pour transformer une voiture ou un van en camping-car

Faire un road trip en camping-car s’avère être le rêve de bon nombre de personnes. Mais acheter un camping-car, neuf ou d’occasion, tout équipé pour partir sur les routes, ce n’est évidemment pas donné à tout le monde. Les camping-cars neufs, pour certains, coûtent même plus chers qu’un appartement ou une maison. Pour partir malgré tout à bord d’un camping-car, il existe de plus en plus de kits de transformation. Ces kits, qui s’installent dans une voiture classique ou une fourgonnette, sont généralement plus accessibles qu’un camping-car déjà équipé, et permettent à la voiture d’être utilisée normalement quand elle n’est pas transformée. Retour sur quelques kits de transformations innovants et originaux !

Zuo Van, un kit d’aménagement pour utilitaire

Le kit d’aménagement Zuo Van est un kit imaginé par le carrossier lyonnais spécialisé Gruau et Nicolas de Philippis, à l’origine du projet. Il se destine à équiper les véhicules utilitaires tels que Mercedes Vito, Transporter Volkswagen ou certains utilitaires de marque Renault. Ce kit innovant propose donc aux propriétaires et souvent artisans de conserver leur utilitaire pendant la semaine, et de le transformer pour le weekend. Le matériel peut même trouver sa place sous la plateforme d’aménagement, dans de grandes caisses métalliques. Une tablette réversible, à l’avant, se transforme en planche de couchage pour deux personnes.

Yatoo Extreme : des kits très abordables

Yatoo Extreme est une entreprise française spécialisée dans les roadtrips, qui propose trois kits de transformations différents abordables en termes de prix. Le premier, le Tipoo, propose de transformer votre voiture en bivouac avec un campement sommaire, léger, pour passer une nuit ou deux au beau milieu de la nature… Ce modèle se présente sous la forme d’une extension de 6 m² au sol en toile souple, qui vous offre un abri, ou un espace couchage pour 749€. Le second, le Lidoo, coûte 1100€ mais vous permettra de conserver les places assises à l’arrière de votre véhicule. Celui-ci offre un couchage à installer en moins de 5 minutes avec sommier à latte, cadre métallique et matelas autogonflants. Enfin, le troisième est le Kinoo et coûte 100€ de plus que le Lidoo; il se compose en plus du couchage, d’un bloc avec réchaud, d’un petit évier et d’une réserve d’eau avec pompe électrique de 20 litres. Il dispose également d’un second réservoir de 20 litres pour récupérer les eaux usées.

Le kit cabine Tesla pour transformer le Cybertruck en camping-car !

Le kit cabine Tesla est un concept imaginé par FORM Camper, une start-up californienne spécialisée dans le domaine. Ils ont créé un pod qui transforme le F-150 ou le Cybertruck en camping-car, qui s’insère parfaitement entre les parois du lit, puis, grâce à une assistance électrique, qui s’étend dans un compartiment à parois dures. FORM Camper a conçu la seule « boîte rectangulaire » qui peut transformer le Cybertruck en camping-car.

VISU, un kit innovant pour le VW T7

Le kit VISU coûte moins de 4000€ et permet réellement de transformer le Multivan T7 en camping-car. Grâce à lui, vous allez pouvoir ajouter à votre T7, mais aussi à votre T5 ou T6, un espace couchage, une cuisine extérieure, un gril pour préparer le repas et des espaces de rangements, partout ou presque ! L’entreprise tchèque qui l’a créé l’appelle d’ailleurs la Camper Box, car cette simple boîte transforme un multivan en une véritable petite maison sur roues !