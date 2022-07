Camper Box : Visu invente un kit innovant à seulement 4000€ pour transformer le VW T7 en camping-car

L’an dernier arrivait sur le marché le Volkswagen T7 Multivan, qui a le potentiel pour devenir l’un des camping-cars les plus élégants et intelligents de tous les temps… Le confort à l’intérieur est assez impressionnant, avec des rails de plancher classiques, des sièges individuels de troisième rangée ou encore une table multifonctionnelle. Et côté puissance, ce n’est pas mal non plus puisqu’il s’équipe d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable et d’une conduite semi-autonome sur autoroute. Mais l’entreprise tchèque VISU a pensé faire de ce multivan un véritable camping-car grâce à un kit à 4000 euros environ. En adaptant son kit de camionnette au dernier Multivan de Volkswagen, le VISU T7 devient un véritable lieu de vie qui offre tout le confort d’un vrai camping-car. Découverte.

C’est quoi ce kit de camping-car ?

Le kit VISU permet de transformer le Multivan T7 et de lui ajouter un lit, une salle à manger intérieure, une cuisine extérieure avec un gril convertible et de nombreux espaces de rangements. L’entreprise tchèque n’appelle pas son kit, un kit de conversion, mais une « Camper Box », car elle imagine son invention comme une boîte qui transforme le multivan en un havre de paix, un espace qui ressemble, en fait, à sa propre maison… Ce n’est pourtant pas chose facile que de concevoir un kit pour un van de taille moyenne qui s’installe et se désinstalle à l’intérieur des parois existantes.

En quoi est-il différent des autres kits de camping-car ?

La plupart des kits de camping-car proposent une cuisine extérieure et un lit pliant, mais peu offrent l’opportunité de s’asseoir à l’extérieur ou sur les sièges de l’intérieur… VISU ajoute donc à sa plate-forme de couchage un panneau central articulé qui se relève et forme une table à l’aide d’un pied amovible. Les deux parois de la plateforme se rabattent pour former des bancs. Pour la cuisine, VISU optimise l’espace en utilisant une cuisine coulissante qui se range sous le lit et ajoute un gril et un réchaud à gaz, qu’il est possible d’utiliser directement. Enfin, un pare-graisse pliable s’installe derrière l’unité et sert aussi de protection pour les coussins qui eux, servent de matelas.

Quelques autres fonctionnalités ?

Dans la Camper Box, vous ne trouverez pas d’évier intégré: VISU a choisi un bidon de 15 litres avec un bec verseur, et pour le rangement, il s’équipe d’un grand bac en aluminium de 35 litres. Le lit, quant à lui, repose sur un cadre métallique qui a été découpé au laser et qui fait également office de rangement. VISU a lancé ce kit l’année dernière, mais l’a retravaillé pour l’adapter au nouveau Volskwagen. Il peut également s’adapter sur les modèles T5 ou T6 de la marque allemande et sur d’autres fourgons de marque Fiat, Mercedes ou Ford. Le kit est proposé à partir de 3940 dollars.