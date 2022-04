J-cabin Mini : ce mini camping car “Kei Truck” ne coute que 12 800 euros

Il y a quelques années encore, les camping-cars étaient des monstres sur roues luxueux et excessivement chers… Les camping-caristes voulaient faire du camping, sans rogner sur leur confort habituel ! Est-ce le mouvement des tiny-houses, ou le besoin de ne s’entourer que de l’essentiel, on ne le sait pas vraiment, mais les petits camping-cars minimalistes semblent séduire de plus en plus de futurs acheteurs… Au Japon, il existe une catégorie de véhicule, les Kei Cars ou keijidōsha (軽自動車), de petits véhicules vendus au Japon qui bénéficient d’avantages variés, et en particulier de taxes et de primes d’assurances réduites. L’un de ces kei cars, le Mystic J-Cabin Mini, a été transformé en mini camping-car, et il est vraiment trop mignon ! Présentation.

Un kei car en camping-car vraiment ?

Difficile d’imaginer qu’un si petit véhicule puisse devenir un camping-car. Au Japon, ces petites voitures sont souvent utilisées pour transporter des marchandises, ou comme véhicules agricoles. Mais grâce au fabricant japonais Mystic, le kei car devient un camping-car « de poche » ! Depuis 1991, le fabricant Mystic est une « légende » en matière de camping et de camping-cars, toujours à la recherche de procédés novateurs pour permettre aux campeurs de profiter du plein air, tout en gardant un certain confort.

C’est quoi le J-cabin Mini ?

Mystic précise que la conception de sa mini cabine peut s’adapter à de nombreux kei cars comme la Honda Acty à la Mazda Scrum. Il faut juste renforcer le châssis pour qu’il puisse supporter le poids de la cabine. Une fois le renforcement réalisé, vous pouvez installer la cabine et profiter d’un espace de vie restreint mais, à priori, suffisant pour deux adultes. L’originalité de ce concept est quand même de pouvoir l’adapter sur le plateau du kei car… Plutôt intelligent et bien moins onéreux que l’achat d’un camping-car neuf !

Et à l’intérieur c’est comment ?

Vu la petite surface proposée, ce n’est évidemment pas le grand luxe à l’intérieur… Mais il permet quand même de vivre confortablement pour quelques jours ou semaines, le temps d’un bivouac ou des vacances. Tout est minuscule, mais il dispose d’une kitchenette avec évier, d’une pièce avec une table pour manger ou travailler, d’un système de ventilation et d’une batterie. Vous pourrez dormir sur le haut de la cabine, puisque la chambre surplombe le poste conducteur. Les deux banquettes situées de part et d’autre de la pièce à vivre peuvent aussi faire office de lit d’appoint pour y faire dormir deux enfants. Quelques options sont également disponibles comme un auvent, un réfrigérateur, des toilettes portables, une cuisinière ou une isolation plus forte que celle de base. Malgré ses petites dimensions, l’intérieur semble tout de même assez spacieux ! Etonnant !

Quel est son prix ?

Aucune surprise quant à son prix, il n’est que de 13 900 $ (12800€). Certains diront que c’est un peu cher pour un si petite camping-car, mais lorsque l’on considère les prix de certains camping-cars de luxe, le J-cabin Mini reste une alternative raisonnable… A condition bien sûr de déjà posséder le véhicule sur lequel adapter la structure. Nous, on le trouve assez craquant pas vous ? Plus d’infos : mystic.ne.jp