Il restaure (et vend) un Travco de 1975 transformé en camping car moderne

Que diriez-vous d’une maison sur roue dans le plus pur esprit vintage, mais avec un confort moderne ? Si vous possédez la somme de 55 000$ et que vous trouvez un moyen de faire venir ce petit bijou des Etats-Unis sans encombre, il est à vendre sur le site Tiny House Listings, et se trouve actuellement dans le Colorado. Ce camping-car est une version totalement restaurée d’un Travco de 1975, il mesure 8.22 mètres de long et 2.43 mètres de large… Il ne passe peut-être pas partout, mais il est magnifique. Une petite visite guidée s’impose, car le travail accompli est exceptionnel ! C’est parti.

Les modifications du Travco

On ne sait pas exactement qui a retapé ce véhicule, si c’est son propriétaire actuel ou si c’est antérieur, mais la personne qui le met en vente explique que le camping-car a été modifié pour que l’on puisse y vivre toute l’année. L’homme qui vend son véhicule sous le pseudo de Blake explique aussi que la totalité des modifications apportées a été consignée dans un guide de six pages disponible sur demande.

L’extérieur du camping-car

Pour l’extérieur, Blake explique qu’il l’a refait en intégralité à la fibre de verre, poncé, apprêté puis repeint avec les couleurs qui se faisaient en 1975: du bleu ciel et du blanc cassé ! Il a également changé tous les chromes et ajouté une échelle en acier à l’arrière pour accéder aux panneaux solaires sur le toit. La totalité des éclairages a également été remplacé, les portes ont été refaites puis réinstallées. Pour terminer, il a équipé le camping-car de 7 pneus, d’un réservoir au propane et d’un attelage de remorque !

L’intérieur du camping-car

A l’intérieur, tout a été désossé jusqu’à ce qu’il ne reste que la structure bois et l’isolant… Tout a été reconstruit : les murs, les sols, les armoires en mettant un point d’honneur à ce qu’il devienne résolument moderne ! L’artiste a choisi d’installer un caoutchouc industriel au sol de la cabine et des planches de vinyles pour la pièce à vivre. Pour l’isolation, il a choisi un revêtement mural berbère qui isole aussi bien du froid que de la chaleur et du bruit.

Les fenêtres ont été protégées avec de la peinture bateau afin de résister à toutes le conditions climatiques possibles. Les sièges ne sont pas d’époque, ils ont été remplacés par une sellerie en tissu industriel doux et anti-tâches… Avec cette couleur, le concepteur a voulu lui donner un style intemporel ! A l’origine, le camion ne comportait pas de lit, il a donc construit un système simple qui permet d’ajouter un coussin central sur le canapé pour en faire un lit pour deux personnes !

Tout y est, même l’électroménager !

Dans ce vieux camping-car, les appareils électroménagers étaient aussi d’époque. Il a donc aussi tout remplacé, à commencer par le four qui est désormais équipé d’un thermostat numérique ultra précis et automatique… Ajoutons à cela un climatiseur de toit, un combi réfrigérateur congélateur qui fonctionne à l’électricité ou au gaz, un chauffe-eau qui chauffe uniquement lorsque l’on tire de l’eau. Pour l’électricité, elle est assurée pour un système solaire complet de 400 watts sur batterie et d’un système intelligent Powermax 4 phases, ce qui permet d’augmenter la durée de vie de la batterie. Le moteur de ce camping-car est un Chrysler 440, il a été amélioré pour être plus efficace, plus fiable et plus puissant. Il a converti le système de carburant en système au gaz qui lui permet de rouler à 130 km/h, plus vite donc qu’à l’origine ! N’est-il pas magnifique ce camping-car revu et corrigé ? Plus d’infos : tinyhouselistings.com