Mybushotel transforme de vieux utilitaires en magnifiques camping-car

Vous avez décidé de partir sillonner les routes de France en camping-car l’été prochain ? Mais investir dans un camping-car n’est pas donné à tout le monde ! En revanche, racheter un vieux bus ou une fourgonnette pour les transformer en camping-car est financièrement plus accessible.

C’est ce que propose une société américaine, Mybushotel ! Des magiciens de la transformation qui relook votre vieux Kangoo en un camping-car tout confort ! Si vous êtes inventifs et bricoleurs, il est toujours possible de le faire soi-même ! Personnaliser son propre véhicule en camping-car, c’est quand même le rêve pour beaucoup.

Mybushotel, une transformation magique !

Mybushotel aménage donc votre véhicule utilitaire en maison sur roues. De l’aménagement intérieur à l’extérieur, tout est méticuleusement pensé. Pour profiter des services de Mybushotel, il faudra cependant vous rendre à Las Vegas. La société propose également certains véhicules à la location. Le résultat est magnifique !

Le concept MyBusHotel

L’objectif de Mybushotel est d’emporter votre maison partout où vous avez envie d’aller. En partant à bord de votre maison, vous pouvez continuer à vivre dans votre environnement habituel et garder votre confort même sur la route. L’intérieur est entièrement personnalisable à votre image : peinture, matériaux, décoration. Quant aux équipements, c’est aussi vous qui les choisissez : haute technologie ou minimalisme, c’est selon vos désirs.

Aménager un bus scolaire est sans doute la meilleure alternative qui existe pour voyager loin sans ménager sa monture… Ces anciens bus sont connus pour leur extrême robustesse. Ils avaleront sans problème les milliers de kilomètres que vous leur infligerez.

Trois modèles existent chez Mybushotel :

Cette société , fondée par trois français , Paul, Antoine et Benoît propose trois modèles de bus aménagés. Matilda, George ou Leon, les trois aménagements proposés sont sensiblement les mêmes. Ils feront de votre bus scolaire une véritable petite maison sur roues totalement autonome et indépendante. Polyvalents et fonctionnels, ils s’adaptent à toutes les situations mais conservent un confort optimal. A l’intérieur, on retrouve une chambre, une cuisine, une salle de bain, un espace de vie et même une terrasse sur le toit ! Côté équipement, ils disposent tous d’un chauffe-eau instantané, des panneaux solaires et quelques gadgets bien utiles…

Les équipements sont les suivants : Matelas en mousse à mémoire de forme (+ linge de lit et oreillers), panneaux solaires 300V, batteries 3000W, 160 litres d’eau douce et 160 litres d’eau grise, le chauffe-eau, cuisinière à gaz GPL, réfrigérateur et congélateur, télévision connectée et intelligente, prises USB, éclairage LED, douche intérieure et toilettes à compost.

Matilda, George ou Leon, peu importe, chacun des aménagements coûte 52000$ (43000€) sans le bus. Ils sont magnifiques et écologiques… Il n’y a plus qu’à monter dedans et partir à l’aventure avec tout le confort possible !

Et trois finitions qui s’adaptent à vos besoins :

B-living pour profiter d’un confort comme la maison. Un espace conçu de manière pratique et fonctionnel.

B-adventure pour allier le sport et le confort…

B-Digital pour pouvoir continuer à télétravailler par exemple, et avec tous les équipements numériques nécessaires, même à 1000 kilomètres de votre bureau ! Panneaux solaires, amplificateurs de signaux Wi-fi et haute technologie pour cette version connectée.

En France, quelle est la réglementation ?

Si le véhicule transformé conserve sa carte grise si l’aménagement installé est totalement amovible. En revanche, si la transformation est permanente, il faudra obtenir une carte grise VASP (véhicules aménagés).

Selon Legalplace, depuis 2018 la carte VASP est obligatoire. Ces véhicules aménagés sont :

Les ambulances

Les bennes à ordures

Les dépanneuses

Les remorques

Les tracteurs et autre remorques agricoles

Les VASP doivent faire moins de 3,5 tonnes.

Les fourgonnettes aménagées sont également concernées.

C’est le point central de la nouvelle réglementation. Avant 2018, la carte grise ne changeait pas malgré l’aménagement en camping-car. Pour l’obtenir, il faut que 4 équipements de la fourgonnette soient fixes : la couchette, les rangements, la cuisine et la table. Si l’un de ces éléments est amovible, vous n’obtiendrez pas le laisser-passer et devrez mettre votre véhicule en conformité sous deux mois. Si l’un des éléments est amovible, vous vous exposez à une amende de 135€ pouvant monter jusqu’à 750€. Cela peut également entraîner l’immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière. Les contrôles techniques sont donc obligatoires, tout comme la déclaration de votre véhicule à la Direction Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement et du Logement.