Honda, N-Van Compo : ce mignon et tout petit camping car jaune ne coute que 16 500 euros

Même si le froid semble faire son grand retour ces jours-ci, la logique voudrait que nous ayons un beau soleil et des températures clémentes… Si pour les vacances de printemps, la météo semble un peu compromise, espérons que l’été sera chaud ! D’ailleurs, vous choisirez peut-être cette année, ou les prochaines, d’acheter un petit camping-car, pour goûter à la liberté de visiter la France dans votre petite maison sur roues ! Vous aurez alors le choix entre un camping-car high tech grand luxe et le Honda N-Van Compo. Avec lui, vous vous faufilerez partout, car il ne mesure que 3,40 mètres… Et vous n’aurez pas besoin d’emprunter sur 10 ans pour l’acheter ! Présentation.

Le Honda N-Van Compo, c’est quoi ?

Dans ce petit véhicule qui ne mesure que 3.40 mètres de long, chaque centimètre carré est utile, et on comprend très bien pourquoi ! C’est sans doute actuellement le plus petit camping-car proposé par une marque ayant déjà fait ses preuves en matière d’automobiles. Le Honda N-Van Compo est un kei car qui attire tous les regards par sa taille… A titre de comparaison, une Renault Twingo mesure 3.6 mètres de long… Le YouTubeur Antoine nous avait d’ailleurs prouvé qu’il pouvait utiliser sa Twingo comme camping-car ! Mais là, c’est un vrai, avec tout le confort à l’intérieur.

Mais quel est le concept d’un kei car ?

Les keijidōsha (軽自動車?, véhicule léger), ou « Kei cars » en anglais (parfois appelées « midget » en français), sont de petites automobiles vendues au Japon et qui bénéficient d’avantages variés et en particulier de taxes et de primes d’assurances réduites. Le camping-car Honda entre donc dans la catégorie des Kei Cars. Les keijidōsha, quand ils ont été inventés, furent un bon moyen pour aider au développement de l’industrie automobile japonaise. Pour être considéré comme un kei car, la voiture ne doit pas dépasser une longueur de 3.40 mètres, une largeur de 1.48 mètres et une hauteur de 2 mètres. Enfin, le moteur doit posséder une cylindrée maximale de 660 cm3. Au Japon, cette catégorie de véhicules porte des plaques d’immatriculation jaunes et vertes.

Petite visite guidée de l’intérieur

Malgré sa petite taille, le Honda N-Van Compo ne manque de rien ! C’est un « vrai » camping-car qui permet à une personne de dormir en rabattant les sièges. La seconde personne, quant à elle, dormira dans le toit relevable qui est prévu comme chambre à coucher. Dans la cuisine, on trouve un micro-ondes, un mini réfrigérateur, un petit évier et une télévision… Les espaces de rangement, n’ont, bien entendu, pas été oubliés. Le N-Van Compo propose également un auvent pour pouvoir vivre à l’extérieur comme à l’intérieur, ainsi qu’un porte-vélos intégré, utiles en camping !

Les caractéristiques techniques et le prix

Le Honda N-Van Compo est proposé avec deux motorisations différentes : 660 cm3 pour les deux, mais l’une avec aspiration naturelle de 54 ch, et l’autre avec turbocompresseur de 63 ch. Il ne dépassera donc pas les 90 km/h, mais ce n’est pas l’objectif recherché par Honda… Concernant son prix, il n’est que de 16500€, ce qui en fait le moins cher des petits campings-cars… Cependant, il ne semble pas disponible sur le marché français, ou du moins pas encore… Au prix de départ, il faudrait alors ajouter les frais de transport, ce qui pourrait faire exploser le prix. Mais qui sait ? Un jour, peut-être que les concessionnaires Honda français proposeront ce camping-car… Il est trop mignon non ?