SylvanSport GO : cette remorque de camping extensible peut accueillir jusqu’à 4 personnes

Vous hésitez entre l’achat d’une tente de camping et d’une caravane ? La première vous semble trop petite ou trop rudimentaire quand la seconde vous semble trop chère et trop lourde ? Et si vous optiez pour une tente de camping Pop-Up sur remorque, un hybride entre la caravane, la tente et le camping-car ! C’est l’étonnante proposition de la marque américaine SylvanSport qui dévoile la remorque de camping GO, une tente de camping légère et tractable qui peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Le fabricant la présente comme la plus cool de tous les temps, polyvalente, confortable, durable et remorquable même par une toute petite voiture… On vous la présente en détail tout de suite !

Une tente pop up étonnante ?

La principale qualité de cette remorque GO est sa tente pop up et son pont qui se lève et s’abaisse… Concrètement la tente se trouve pliée dans la remorque et de déplie en hauteur, poussée par des piquets. Il n’y a plus qu’à déplier la tente dès que vous souhaitez vous installer ! L’espace déplié offre deux espaces de couchage pour deux personnes. Lorsqu’elle est pliée, la remorque permet de transporter tout l’équipement nécessaire aux campeurs grâce à un porte équipement parfaitement pensé. De plus, il est possible d’ajouter une galerie de toit afin de transporter les vélos, ou pourquoi pas un petit bateau ?

Combien coûte cette tente relevable et légère ?

L’intérieur de la tente est conçu pour accueillir 4 personnes et possède de grandes fenêtres pour être au cœur de la nature, même lorsque l’on est à l’intérieur. Elle est disponible à partir de 10995$ (9975€) sur le site SylvanSport mais nous ne savons pas si elle peut être livrée en France. La tente est livrée avec une manivelle, deux tiges de vérins stabilisateurs, quatre sangles à cliquet, un élastique de hayon, deux clés de rangement, quatre matelas de sol, quatre poteaux de support de lit, trois poteaux de tente, deux panneaux de lit, deux panneaux de table, deux sangles velcro et huit broches de cadres ! Rien n’est donc en option sur ce modèle et c’est plutôt une bonne nouvelle car ce n’est pas toujours le cas !

Les principaux atouts de la GO de SylvanSport

Un poids léger grâce à des extrusions d’aluminium exclusives de haute qualité qui créent un cadre très solide, mais aussi très léger. Cela lui permet également de ne pas surconsommer de carburant lorsqu’elle est tractée. En effet, elle ne pèse que 380 kilos.

Une durabilité à vie grâce à l’aluminium justement qui, même s’il est plus difficile à travailler, est beaucoup plus durable que l’acier. Les soudures sont réalisées à la main par des professionnels et sont données pour durer toute une vie !

Elle se conduit tout en douceur grâce à ses roues en aluminium coulé, l’un des facteurs déterminants quant à la qualité de roulement d’une remorque.

Une solidité à toute épreuve grâce à la toile en nylon indéchirable de 330 deniers, soit trois fois plus résistantes que les tentes classiques. Grâce au scellement de toutes les coutures, elle reste parfaitement étanche et ne nécessite pas de double toit !

Plus d’infos : sylvansport