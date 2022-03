Mink Sports Camper 2.0 : la mini remorque caravane compatible avec les voitures électriques

Vous ne connaissez peut-être pas MINK Campers, ce fabricant de camping-cars futuristes basé en Islande. Fondée en 2015, cette entreprise s’attèle depuis 8 ans à concevoir des véhicules qui combinent la nature et le voyage de luxe. Traduit de l’anglais au français, Mink signifie dire Vison, symbole du luxe par excellence. Avec le Mink 2.0, l’entreprise islandaise nous livre cette année un pod qui ressemble plus à un vaisseau spatial qu’à une caravane ! Avec ses portes rondes, son design jaune et gris flashy, cette « larme » est un véritable petit concentré de technologie… Si vous comptez l’accrocher à votre voiture cet été, une chose est sûre, vous ne passerez pas inaperçu, et vous ne risquez pas de la perdre ! Présentation.

Un concept nordique et minimaliste

En Islande, apparemment, on ne s’embarrasse pas de superficiel, mais on vit quand même dans le confort. Mink Campers a choisi un concept de design minimaliste basé sur l’intuition, la simplicité, le savoir-faire et la durabilité. Le concept du pod se concentre uniquement sur les fondamentaux de la vie à l’air libre. Ainsi, il garantit le confort à l’intérieur, tout en gardant des espaces suffisants pour admirer la beauté du paysage. Avec cette mini caravane, Mink tente de combiner le camping intimiste avec le confort et le design… Et à première vue, c’est plutôt réussi !

Le Mink 2.0 en détails

Lorsqu’on le regarde, on aperçoit une forme ovale avec la base incurvée vers le haut et un carénage arrière plat. Son toit, plat lui-aussi, se termine en douceur sur la caisse de rangement à l’arrière du pod. Et justement, cette caisse de rangement est en fait une cuisine intégrée, parfaitement organisée et éclairée, disposant de nombreux espaces de rangement. Elle intègre également un miroir éclairé, une prise 12V pour les petits appareils et une prise 220V pour les plus gros, lorsque le pod est relié au réseau électrique. Avec son petit poids de 490 kilos, il est suffisamment léger pour se faufiler partout et offrir le confort à ses hôtes en quelques minutes à peine. Ce poids lui permet même d’être tracté par des véhicules électriques sans réduire leur autonomie. Cela est rendu possible grâce à sa coque aérodynamique sans cadre. Son centre de gravité se trouve très bas, ce qui la rend en plus très stable sur tout type de terrain et avec n’importe quel véhicule tracteur. Concernant sa conception, elle est construite sur un châssis AL-KO doté d’acier renforcé. La coque extérieure, elle, est en plastique ABS et se dote d’une isolation thermique élevée de 20 mm.

Et à l’intérieur c’est comment ?

L’intérieur est aussi spacieux et confortable que l’extérieur semble minimaliste. Avec une grande lucarne panoramique et deux fenêtre latérales rondes, la lumière pénètre de tous côtés. Pour dormir, elle se dote d’un matelas queen size (140 x 200 cm) luxueux, peut-être même plus confortable que celui de votre chambre ! Un lit superposé (140 x 50 cm) en toile est prévu pour accueillir un enfant. De votre lit, vous pourrez même observer les étoiles, grâce à cette lucarne panoramique… A l’intérieur, vous trouverez également 4 prises USB intégrées et une prise 220V. Elle dispose aussi de deux espaces de rangement, d’un moniteur de batterie et d’une ventilation statique intégrée.

D’autres équipements sont proposés en option :

Panneaux solaires 105W;

Haut-Parleur Bluetooth Bose Soundlink Revolve;

Kit de linge de lit (couettes, oreillers, draps);

Couverture en laine de la marque MINK;

Des accessoires de cuisine tels qu’une cuisinière à gaz MINK / Cube finie sur mesure, des couverts MINK ou encore un kit d’émail.

Pour le moment, 20 modèles de Mink 2.0 sont produits en tant que prototypes et testés aux difficiles conditions climatiques de l’Islande. Il n’y a aucune raison pour que le modèle ne soit pas commercialisé, et il faudra débourser environ 17 000€ pour le modèle de base… Eh oui, la qualité se paie ! Plus d’infos : minkcampers.com