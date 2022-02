Kleox : cette mini-caravane (teardrop) absolument adorable (et abordable) coûte moins de 5000€

Avec les beaux jours qui devraient revenir (en terme de météo du moins), vous prévoyez peut-être un petit séjour en camping ? Mais vous n’avez peut-être pas envie de vous encombrer d’une immense caravane ? Le constructeur Teardrop est l’un des spécialistes de la mini-caravane et il nous présente cette année un nouveau modèle, que l’on qualifie dans le jargon de « larme ». Un toute petite caravane de 226 kilos toute en fibre de verre, mais qui offre malgré tout de quoi s’abriter et dormir confortablement. Si vous en recherchez une pour vos prochains weekends, la Kleox devrait vous séduire. Présentation.

Mini caravane, mais maxi confort !

La mini-caravane Teardrops n’est pas un palace sur roues, mais au moins, elle peut être tractée par n’importe quel véhicule, même le plus petit. Les Teardrops Trailers sont des caravanes compactes pour les amoureux de la nature. Elles peuvent convenir pour un couple évidemment, mais peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes, si on y ajoute une tente grâce au point d’ancrage. Cette petite caravane se compose d’un espace de couchage avec un matelas de 130 cm x 190 cm, de placards de rangements, d’étagères, de filets de stockage, et même d’un petit coin bureau pour y poser un ordinateur ou une petite télévision. Le coffre de la remorque propose une petite kitchenette agréable et fonctionnelle. Pour vivre en autonomie, elle prévoir une gazinière à cartouche, une cuvette souple pour l’évier et un jerrican pour l’eau. Ce n’est pas le grand luxe, mais c’est parfait pour les baroudeurs ! Le coffre sert aussi de stockage pour une table et deux tabourets. Pour le réfrigérateur, il est prévu une glacière qui peut s’alimenter sur batterie en cas de besoin. Côté isolation, c’est un liège expansé qui assure la fraîcheur ou maintient la chaleur à l’intérieur.

Une alternative, mais pas de concurrence

L’objectif du Kleox n’est pas de rivaliser avec ce qui existe déjà mais plutôt de fournir une alternative au camping sous tente. Le but est aussi de rendre plus accessible ces mini-caravanes au plus grand nombre. Ces petites résidences mobiles peuvent parfois atteindre le prix de 35 000€, le constructeur voulait donc quelque chose de moins cher sans restreindre le confort et la fonctionnalité. Avec la Kleox’s Shelter Travel, il ne faut pas s’attendre à un jacuzzi, de l’électroménager high tech ou une caravane connectée… Mais plutôt une petite maison sur roues confortable, facile à tracter et à déplacer en quelques minutes. Le Shelter Travel n’inclut d’ailleurs pas le matelas, mais dispose d’un espace de couchage de 210 x 125 cm. Cette mini caravane est l’alternative parfaite entre la tente à monter et la caravane standard.

Combien coûte-t-elle ?

Pour cette petite caravane adorable, il faudra débourser 4990€ pour le modèle de base, ce qui est bien moins cher qu’une résidence mobile de ce type. Mais Kleox propose également un modèle encore moins cher : la Shelter Basic avec pour le coup, le strict minimum, au prix de 3990€… Sur ce modèle, les fenêtres ont disparu, tous comme les panneaux de feutre qui deviennent des options. Alors ? Prêts pour un road trip en Kleox? Nous, on la trouve extra cette mini caravane !