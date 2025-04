CrashPad , une simple remorque qui se transforme en mini caravane en moins de 10 minutes

Alors que les vacances approchent et que le soleil semble vouloir s’installer ! On croise les doigts pour les longs ponts du mois de mai ! Êtes-vous du genre à hésiter entre partir en camping sauvage ou emporter avec votre maison entière ? J’ai peut-être une bonne nouvelle pour vous, avec le CrashPad de Let’s Go Aero, plus besoin de choisir. Cette remorque modulable se transforme en mini-campeur en un clin d’œil. Proposé à 2 999 dollars (soit environ 2 799 €), ce kit baptisé CrashPad vient coiffer les remorques LittleGiant ou SpecOps avec un toit rigide type « coquille de tortue », une tente intégrée et une plateforme de couchage digne d’un vrai lit. Je vous embarque pour une petite découverte. C’est parti.

Une installation express, sans marteau ni prise de tête

Le grand atout du CrashPad ? Sa facilité de montage. Oubliez les notices à rallonge et les heures passées à visser dans tous les sens. Ici, tout se fixe avec du Velcro et le système de couchage se pose sur cinq poutres métalliques qui se clipsent dans les rails latéraux de la remorque. Ajoutez quatre arceaux, déroulez la toile tendue et voilà : une tente rigide, ventilée et plutôt spacieuse. Et, avec sa coque HexCap en polypropylène ultrarésistant, vous êtes protégé du soleil, de la pluie, et même du voisin qui tente de piquer un œil à votre apéro.

Un petit tour à l’intérieur ?

À l’intérieur, la plateforme de couchage mesure 75 × 54 pouces (un lit deux places standard), surélevée de 53 cm pour que vous puissiez stocker vélos, sacs ou caisses de ravitaillement en dessous. Et, si vous n’avez pas envie de démonter tout ça à chaque fois, le lit se plie en trois pour former un panneau compact de 75 × 18 × 2 pouces. Idéal pour partir en road trip sans ressembler à un escargot mal organisé. Mais, ce qui fait la force du CrashPad, c’est sa polyvalence. Une fois la coque fermée, il redevient une remorque de transport avec couvercle rigide verrouillable. Vous pouvez y stocker votre matériel de camping, vos planches de surf, ou même de quoi bricoler dans les bois.

Pour les trajets longue distance, c’est parfait : tout est à l’abri, et surtout, le centre de gravité reste bas. Mais, ce n’est pas tout ! LGA (Let’s Go Aero pour les intimes) a pensé à tout, y compris à transformer la porte arrière en table de cuisine ou banc de camping. Grâce à un système de câbles et de coussin intégré, vous pouvez cuisiner, vous asseoir ou faire du rangement sans sortir la moitié du contenu de la remorque. Elle peut même se détacher pour servir de table latérale, histoire que le cuistot ne bloque pas l’entrée du « salon ».

Confort et robustesse pour les baroudeurs exigeants

Côté matériaux, on est loin de la tente canadienne. La toile est une Cordura 185D enduite, imperméable jusqu’à 2 000 mm de pluie. Le toit HexCap, lui, est résistant aux UV pendant 20 ans et conserve la fraîcheur l’été tout en isolant l’hiver. Autrement dit, vous êtes bien, qu’il fasse 35 °C ou -5 °C. Et, si vous partez vraiment loin, les versions remorques LittleGiant (à partir de 6 998 € en version CrashPad) ou SpecOps (8 198 €) proposent de vraies capacités tout-terrain : pneus renforcés, garde au sol de 51 cm, charge utile de 680 à 900 kg. Et, vous, vous seriez prêts à transformer votre remorque en tiny camper malin ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .