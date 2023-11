Vous avez peut-être déjà croisé de drôles de véhicules que l’on appelle camping-car en origami. Ces camping-cars sont dotés d’une tente de toit qui s’ouvre telle une carte pop-up pour laisser place à un couchage confortable. Ces véhicules, très appréciés des campeurs et de ceux qui optent pour le « camping sauvage », sont de plus en plus plébiscités. Une start-up, basée dans l’Ohio, dévoile le modèle Hardsider. Cette entreprise combine un support de camion robuste à un toit ouvrant amovible et un revêtement composite pour créer le Hardsider, un camping-car tout-terrain d’inspiration militaire. Découvrez ce camping-car révolutionnaire qui est même doté du Starlink pour être connecté en permanence. Présentation.

Présentation du Hardsider

Le Hardsider révolutionne le concept du camping-car en associant un support de camion de qualité militaire à un toit ouvrant amovible et un revêtement composite. À la base de sa construction, le Hardsider utilise un support robuste en micro à tube carré en aluminium de 5 cm, développé à l’origine pour le département américain de la Défense. Il est construit autour d’un cadre en aluminium à tube carré, le support pouvant fonctionner de manière indépendante. Cependant, son rôle principal est de servir de base au camping-car pop-up qui se fixe au cadre supérieur.

Des parois rigides et pliantes

Contrairement aux camping-cars pop-up traditionnels dotés de parois rigides à plusieurs parties pliantes, la conception murale innovante du Hardsider, baptisée « Origami Tech », permet d’élever simultanément les trois côtés en un seul mouvement. Les parois escamotables du Hardsider, établies sur un style origami pré-plié, sont conçues pour résister aux vents violents et aux charges de neige importantes. Le recours au nylon balistique confère au véhicule une résistance accrue à l’abrasion. De plus, un isolant laminé en polyéthylène à cellules fermées, avec un niveau d’isolation R22, garantit un confort thermique optimal à l’intérieur du camping-car. La coque pliable du Hardsider procure le confort et la sécurité d’un camping-car à parois rigides avec l’efficacité et la maniabilité d’un camping-car pliable. La géométrie en instance de brevet permet au camping-car de s’ouvrir en une seule étape, sans nécessiter de réglage, de fermeture, de fixation ni de manipulation.

Un petit tour à l’intérieur ?

Grâce à une protection toutes saisons, vous bénéficierez d’un refuge fiable même dans de conditions météorologiques extrêmes, avec une isolation phonique vous permettant de profiter d’un sommeil paisible tout au long de la nuit. Le matelas en taille réelle procure le confort de la maison et la conception Sleeper Forward assure de laisser le lit soigneusement préparé lors de vos départs du camp. L’aménagement de la chambre propose un espace pratique pour préparer du café, se changer, sans perturber les autres dormeurs et sans nécessiter le déplacement des panneaux. La généreuse hauteur sous plafond vous permet de vous détendre assis sur le lit.

Combien pourrait coûter cette petite merveille ?

La société a dévoilé deux prototypes lors du salon Overland Expo East et ouvre désormais la possibilité de réserver ces modèles moyennant un dépôt de 1 000 $ US (920 €). Elle vise à lancer les premières livraisons aux clients au printemps 2024, directement depuis son site de production à Cincinnati. Concernant le tarif, le prix estimé varie de 15 000 à 30 000 $ (de 13 805 € à 27 616 €) selon les choix d’aménagement intérieur et les options sélectionnées. Le toit Hardsider sera compatible avec divers modèles de camionnettes et pickups, qu’il s’agisse de modèles HD de taille moyenne ou de modèles pleine grandeur HD, y compris les versions électriques. En savoir plus, rendez-vous sur Hardsider.com. Que pensez-vous de ce camping-car révolutionnaire ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .