Carsule : une tente innovante qui se fixe sur le coffre des voitures pour les transformer en camping-cars

Pour certains, les vacances sont terminées ou touchent à leur fin. Pour d’autres qui choisissent des périodes plus calmes ou qui aiment profiter de l’été indien, elles débuteront dans quelques jours ou quelques semaines. Et si vous cherchez une petite tente pop-up qui s’accroche à votre voiture, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir la Carsule, une adorable cabine escamotable qui s’installe en quelques minutes à l’arrière de votre voiture. Avec elle, vous pourrez vous arrêter pour une nuit, devant un paysage découvert au hasard, et n’aurez besoin que de quelques instants pour vous offrir un abri confortable. Découverte !

Carsule c’est quoi ?

Cette petite tente escamotable avait été financée par une campagne participative sur Kickstarter et depuis sa sortie, les utilisateurs ne tarissent pas d’éloges sur son utilité, sa facilité à être montée et son confort à la portée de tous. Elle ne fait que 2 mètres de haut et s’équipe d’un revêtement de protection contre les UV, en cas d’exposition prolongée au soleil. Avec sa moustiquaire intégrée, et un revêtement de sol imperméable, vous êtes totalement protégé des insectes et des intempéries. Cette tente pop-up a été conçue par Mogics, une entreprise du Nevada qui s’occupe de commodités et qui produit aussi des articles spécialisés, comme des adaptateurs universels et des sphères lumineuses sans fil; Carsule est l’un des derniers produits spécialisés de la société.

Quelques détails supplémentaires…

Cette tente pop-up, c’est un petit salon que vous pouvez ajouter sur toutes les voitures équipées d’un hayon basculant, y compris les minivans, les monospaces, les SUV et les breaks. La construction solide permet de résister aux vents et aux mauvaises conditions météorologiques grâce à des cordes de tensions au plafond et une sangle d’ancrage qui la maintiendra parfaitement à votre voiture. La petite tente est construite à partir de matériaux résistants aux UV et étanches, et l’espace offert n’est pas seulement conçu pour dormir, mais également pour former un petit salon pour prendre les repas par exemple. Composée de deux boucles à ressort en métal, la structure de la Carsule est formée par quatre tiges en aluminium. Une fois la tente ouverte et debout dans sa forme cubique, les utilisateurs peuvent l’ancrer à la porte du coffre de leur véhicule à l’aide d’une sangle d’ancrage réglable.

Une super affaire chez Deals New Atlas !

Actuellement et pour une durée limitée, la Carsule est au prix de 299,99$ au lieu de 379$ sur le site Deals New Atlas. Une économie de 80 $, qui vous permettra sans doute de profiter de bons moments pendant vos futurs bivouacs. Vous pouvez aussi garantir votre Carsule pour 2 ans (35.99$) ou 3 ans (49.99$) supplémentaires, la garantie initiale étant d’un an. Pour ce prix, vous achèterez une tente de couleur noire en tissu polyester. Les dimensions sont de 1.98 mètres de haut sur 1.77 mètre de large et 1.98 mètres de long. Elle s’assemble en cinq minutes grâce à son système pop-up et dispose des éléments suivants :