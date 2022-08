Kirra : Heimplanet innove avec une nouvelle version de sa tente géodésique gonflable, plus grande et plus légère

Vous connaissez peut-être déjà la marque de tente Heimplanet, qui a pour slogan « dérouler, gonfler et c’est parti » ! Les créateurs viennent d’ajouter une corde à leur arc, ou plutôt une tente à leur gamme avec la Kirra, une tente de conception géodésique gonflable, légère, stable, utilisable en toutes saisons et assez spacieuse pour deux personnes et un enfant, qui leur permettra aussi de stocker leur matériel. La Kirra, c’est la tente qu’il manquait chez Heimplanet pour combler le vide existant entre la Fistral (tente vélo sac à dos) pour une à deux personnes et la Cave Original, pour deux ou trois personnes, donc plus spacieuse mais également plus lourde… Découverte de cette tente originale qui pèse un kilo de moins que la Cave, tout en offrant un peu plus d’espace !

Comment ont-ils relevé le défi de la Kirra ?

Pour réaliser cette innovation, ils ont « simplement » reconfiguré l’Inflatable Diamond Grid (IDG), qui est l’ossature commune à chacun des modèles… C’est donc en changeant la géométrie de la structure qu’ils sont parvenus à trouver une configuration particulièrement fonctionnelle pour la Kirra. En effet, elle se dote d’une géométrie IDG triangulaire conçue pour rendre la structure solide, même en cas d’intempéries, tout en réduisant le poids de la structure de la Cave.

Quelle différence avec la Cave ?

La tente Cave utilise un exo-cadre en forme d’étoile à 5 branches pour que la toile puisse être bien maintenue. La Fistral, elle, se dote d’un cadre en X plus simple… Le cadre de la Kirra se trouve donc juste à mi-chemin entre les deux cadres, mais élimine aussi les poteaux inférieurs au niveau du sol comme sur la Cave. Heimplanet affirme que cette conception est plus efficace, créant une structure stable tout en réduisant la masse grasse. La Kirra perd donc un kilo de poids par rapport à la Cave, passant de 4.8 kilos à 3.8 kilos, sans perdre aucun centimètre carré d’espace à l’intérieur. Selon les données du constructeur, elle offrirait même un peu plus d’espace avec 5.2 m² d’espace de vie pour une empreinte de 4.2 m², alors que la Cave affichait 4.8 m² pour 3.7 m² au niveau du sol intérieur.

“Nous avons considérablement amélioré la qualité du tissu de nos tentes. Désormais, nous utilisons du polyester haute ténacité 40D avec double ripstop dans toutes nos tentes. Ce tissu a une plus grande résistance à la traction que les fils de polyester ordinaires. En conséquence, notre nouveau tissu de tente a une plus grande résistance à la déchirure. En outre, elle est plus légère, tombe mieux, se froisse moins et est plus douce au toucher.” Heimplanet

Quelques détails supplémentaires… Et le prix ?

Les tentes Heimplanet sont construites en double paroi, avec un double toit extérieur et une tente intérieure, et donc, avec deux surfaces de sol différentes. Dans la Kirra, le double toit sert d’ailleurs de vestibule pour le rangement des affaires, le séparant ainsi de la pièce où les occupants dorment. La conception des tentes gonflables ne permet pas d’obtenir des poids ultralégers, mais elle permet un montage facile et direct.

Cette tente géodésique a été lancée la semaine dernière avec trois couleurs disponibles : blanc, vert et rouge. Cette dernière version colorée étant destinée au camping en montagne, pour que la tente reste visible en toutes circonstances; c’est aussi une version avec une structure légèrement renforcée, adaptée à un climat plus rigoureux… Quant au prix, le modèle de base début à 849€. C’est un peu cher pour une tente pour deux personnes, mais les tentes Heimplanet sont souvent d’une qualité irréprochable. Plus d’informations : Heimplanet.