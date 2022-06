Roofnest dévoile une nouvelle tente de toit pour voiture, la Roofnest Condor

Les vacances approchent et vous opterez peut-être cette année pour le camping. Il existe plusieurs types de camping comme celui qui se déroule sous une tente, dans une caravane, un mobil-home, une tente meublée, etc. Mais, depuis quelques années, une nouvelle mode se développe : la tente de toit… Celle que l’on installe sur le pavillon de sa voiture, qui ne prend pas de place dans le coffre et qui se déplie en quelques minutes. Le fabricant Roofnest présente ses deux premiers modèles de tentes de toit, la « Condor » et la « Condor XL », des tentes dépliantes à coques rigides qui s’installent sur tous les véhicules munis de barres de toit. Elles semblent parfaitement adaptées aux petits véhicules et offre un nid bien confortable pour passer ses nuits à l’abri tout en conservant de l’espace dans le coffre. Présentation.

L’extérieur de la « Condor »

La tente de toit Condor se dote d’une coque en plastique ASA / ABS fabriqué à partir de plastique ABS à laquelle ils ajoutent une couche extérieure de plastique ASA pour résister aux intempéries et assurer l’étanchéité à l’intérieur. Les murs sont fabriqués en un mélange de coton enduit de polyuréthane et de polyester et possède un indice d’étanchéité de 3000 mm contre 1000 pour une tente de randonnée classique. Le tissu est donc beaucoup plus épais et résistant qu’une tente classique.

Il offre également une meilleure protection contre la fraîcheur des nuits et est plus silencieux lorsque le vent le fouette ! La « Condor » possède deux fenêtres à fermetures zippées en toile et des filets. Elle se dote de quelques fenêtres en plastique transparent qui laissent entrer la lumière et permettent presque de dormir à la belle étoile ! Pour y accéder, vous aurez une échelle télescopique, robuste et légère, fournie avec la tente… Pliable, elle se range parfaitement dans la coque lorsque la tente est repliée.

L’intérieur de la Condor

A l’intérieur, elle peut accueillir deux à trois personnes et s’équipe d’un matelas en mousse intégré de 6 centimètres livré avec une forme personnalisée et une housse imperméable. Roofnest assure que dormir dans la Condor, c’est comme dormir dans son propre lit. Enfin, au niveau de l’éclairage, ces tentes de toits sont livrées une bande lumineuse intérieure à LED amovible, qui peut être alimentée avec n’importe quelle batterie USB.

Les caractéristiques techniques de la Roofnest Condor

Type de tente : tente de toit pliante.

Couchage : 2 à 3 personnes.

Adaptable à tous les véhicules.

Barre transversale : Non.

Poids : 62 kilos.

Dimensions intérieures : 10 mètres 1.52 mètre.

Dimensions extérieures (tente pliée) : 52 mètres x 1.22 mètre.

Coque en plastique : ASA/ABS

Inclus avec la tente : Échelle de 2.29 mètres, 2 poches amovibles, tapis de sol 4×4, tente d’intimité Roofnest et éclairage intérieur à LED.

La tente Condor est disponible en France, sur le site Roofnest France au prix de 2290€ (au lieu de 2490€) et la Condor XL au prix de 2490€ (au lieu de 3050€). Pour les commander, c’est par ici ! Cela représente un budget conséquent mais à bien y regarder, elles vous offrent une liberté de mouvement inégalée et vous évite les locations hors de prix en période estivale ! Plus d’informations sur la Roofnest Condor sur le site Internet de la marque : roofnest.com