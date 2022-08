Une marque de bière invente une cannette innovante qui se transforme en piège à moustiques

Si vous êtes amateurs de bière*, vous connaissez peut-être déjà la brasserie Coors, qui affiche plus de 350 ans d’existence et de savoir-faire… Cette marque fait partie de celles qui enregistrent une très forte croissance grâce à leurs bières créatives. Elle se distingue par ses innovations en matière de bière, mais aussi en termes de marketing: elle a par exemple mis au point des étiquettes à encre thermo-chrome qui réagissent au changement de température. Depuis peu, et parce que l’été, les moustiques sont aussi de la partie quand il s’agit de faire un barbecue entre amis, leur bière « Coors Light » devient un piège à moustiques, grâce à un petit cône rouge qui se pose sur le dessus de la cannette… Découverte !

Quelle est cette invention ?

Coors Light est une bière légère, propriété de Molson Coors, qui souhaite que les consommateurs puissent se détendre à l’abri des insectes cet été. Et c’est chose faite, grâce à un nouveau piège à moustiques, le ” Thirst Trap ” que l’on peut traduire par Piège à Soif ! C’est le dernier en date des produits novateur de Molson Coors, qui cherche à se positionner comme une marque de référence pour les consommateurs qui se soucient de l’environnement. Le Thirst Trap est en fait un petit entonnoir imprimé en 3D qui vint se fixer sur les cannettes de Coors Light. Une fois la cannette vidée, le fond de liquide restant attire les moustiques: ils entrent, goûtent la bière et ne peuvent plus en ressortir… Mais l’histoire ne dit pas si les moustiques finissent ivres au fond de la cannette !

Pourquoi cette opération marketing ?

Ne nous voilons pas la face, ce Thirt Trap est bien entendu une opération marketing plus qu’un réel piège fatal à moustiques. Et la marque avoue volontiers que ce produit s’inscrit dans plusieurs initiatives, certes écologiques, mais visant aussi à faire rire les consommateurs. Le « Made to Chill » ou « Fait pour se détendre » étant d’ailleurs le slogan de Coors Light ! Toujours est-il que l’opération marketing semble avoir parfaitement fonctionné: le Thirst Trap qui se vendait 5 dollars est déjà en rupture de stock. Lindsey Wesloski, directrice du marketing de Coors Light a déclaré au sujet du Thirst Trap : « Officiellement, les humains aiment Coors Light, officieusement, les moustiques aussi. Nous dirigeons donc les moustiques directement vers la source : les restes de votre délicieuse bière. Ce faisant, nous récupérons les espaces extérieurs pendant les meilleurs moments de l’été ».

D’autres initiatives environnementales par Coors Light ?

Le brasseur américain a décidé d’une augmentation de son budget marketing pour prendre une nouvelle direction au niveau de la publicité. Ainsi, ils souhaitent concilier l’image décontractée de la marque avec un intérêt grandissant pour l’environnement. Ils souhaitent par exemple mettre en place d’autres initiatives environnementales, comme l’élimination progressive des bagues en plastique par exemple. Sans être strictement écologique, le “Thirst Trap” encourage les consommateurs à passer du temps à l’extérieur. En mai dernier, Coors Light avait fait du bruit avec une autre campagne publicitaire: pour aider à lutter contre la chaleur, l’entreprise installait sur les toits de Miami des panneaux d’affichage réfrigérants pour mettre en évidence les avantages de recouvrir les toits de peinture blanche réfléchissante… Une marque de bière pour sensibiliser les consommateurs à l’environnement ? Pourquoi pas après tout !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.