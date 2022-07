Karhu Lickalyzer : une marque de bière invente pour les festivaliers un bracelet éthylotest… à lécher !

Pour certains, l’été est LA saison propice pour assister à tous les festivals musicaux qui se jouent en France et en Europe… Pour d’autres, c’est l’occasion de se retrouver entre potes pour des fêtes d’anthologie… Et le point commun de ces deux moments estivaux est la consommation d’alcool ! Ce n’est évidemment pas une généralité, mais souvent, été, festivals et fêtes riment avec boissons alcoolisées ! Nous connaissons d’ailleurs tous le slogan: “boire ou conduire, il faut choisir”…. Et, nous savons aussi tous que la tolérance des forces de l’ordre vis-à-vis des conducteurs alcoolisés est de zéro, ce qui nous semble parfaitement logique. Pour tenter de limiter les dégâts, la marque de bière finnoise Karhu vient de lancer un petit objet marketin, qui pourrait bien sauver quelques vies… et quelques permis. Découverte !

Quelle est cette invention ?

Lors d’une fête un peu arrosée, il serait de bon ton de pouvoir utiliser un éthylotest avant de se mettre au volant… Pour sensibiliser les plus jeunes à ces objets qui nous permettent de savoir si nous sommes aptes à prendre la route, la marque de bière Karhu, une marque du groupe Carlsberg, a développé, en collaboration avec l’agence de publicité Reaktor Creative, un étrange objet, qui se présente sous la forme d’un bracelet à lécher… Et à usage unique bien entendu ! Cette invention finnoise rend le résultat en quelques secondes: il suffit d’ôter le capuchon, de passer un coup de langue appuyé sur la surface et le résultat s’affiche très rapidement…

Vous avez des doutes ?

Avouons que nous aussi ! Cet éthylotest a beau avoir été validé par l’équivalent du ministère des affaires économiques de Finlande, nous doutons fort qu’il révèle le taux d’alcoolémie réellement présent dans le sang… Imaginons que vous veniez à peine de finir votre verre, la concentration d’alcool dans la salive sera forcément énorme non ? Enfin ! Si cela peut permettre à certains de ne pas prendre le volant après avoir lécher leurs bracelets, pourquoi pas après tout !

“Karhu – une marque de bière finlandaise, qui fait partie du groupe Carlsberg – offre cet été aux festivaliers un moyen simple et sans effort de surveiller leur consommation d’alcool lors de leurs déplacements. Avec un alcoomètre léchable intégré dans le bracelet du festival, n’importe qui peut surveiller son taux d’alcoolémie (BAC) à tout moment.” Reaktor Creative

Rappel des taux d’alcool autorisé et sanctions…

Commençons par rappeler que pour les jeunes conducteurs en permis probatoire, le taux d’alcoolémie légal est de 0,2 gramme par litre de sang, ce qui est égal en pratique à 0 verre d’alcool .

Si le jeune conducteur se fait prendre alcoolisé avec un taux supérieur à 0.2 g/L de sang mais inférieur à 0.8 g/L, il perd immédiatement les 6 points de son permis probatoire et s’offre une amende de 135€.

probatoire et s’offre une amende de 135€. Si le taux est supérieur à 0.8 g/L, alors l’amende peut s’élever jusqu’à 4500€ et les 6 points sont perdus… Cette infraction est considérée comme un délit, au même titre que la consommation de stupéfiants.

Pour les conducteurs ayant leurs permis depuis plus de 3 ans, le taux d’alcoolémie autorisé en France est de 0,5 g/l de sang (soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré) au maximum. Quant aux sanctions, elles sont les mêmes que pour un jeune conducteur, sur les mêmes équivalences de taux (source: Service Public.) On ne le répètera jamais assez: quand on conduit, on ne boit pas !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.