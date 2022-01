Il invente un écran de télévision à lécher, qui simule la saveur des aliments

Nous le savons, les japonais sont des maîtres dans l’art des inventions très originales ! Et il se pourrait que celle-ci en étonne plus d’un… Imaginez vous regarder une émission culinaire sur votre télévision. Les splendides gâteux vous font envie n’est-ce pas ? Et s’il était possible de les goûter grâce à votre écran ? Vous ne rêvez pas, c’est bel et bien l’invention d’un professeur japonais. Celui-ci vient de mettre au point un écran permettant de goûter les aliments. Plus besoin de baver devant « Le Meilleur pâtissier » puisque vous pourrez vous-même juger les gâteaux des candidats.

Taste the TV, la télévision que l’on peut goûter

L’invention japonaise farfelue n’est autre qu’un écran imitant les saveurs des différents aliments que nous pouvons lécher. Vous ne vous imaginez peut-être pas lécher votre télé en plein repas de famille… et pourtant ! L’écran dernière génération se compose de dix cartouches de saveurs différentes, de capteurs de goûts et d’une feuille transparente. Sur celle-ci se vaporise un mélange de liquides afin de faire ressortir les saveurs des aliments qui se trouvent sur votre écran.

Il serait donc enfin possible de goûter les bons petits desserts de Mercotte tout en restant bien au chaud devant sa télé. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à lécher votre écran de télévision ! Cependant, si tout le monde passait sa langue sur un écran de télévision, des questions d’hygiènes se poseraient rapidement. Mais Covid oblige, les japonais ont pensé à tout ! La vaporisation des saveurs seraient possibles sur de petits plateaux en plastique à usage unique.

Une invention permettant une toute nouvelle expérience

Bien que cette invention puisse avoir l’air ridicule, elle pourrait cependant permettre de toutes nouvelles expériences. Il serait par exemple possible de goûter les plats d’un restaurant situé à l’autre bout du monde tout en restant chez soi. Selon le professeur Homei Miyashita, son invention présentée à l’université de Meji permettrait aux individus de pouvoir interagir avec le monde entier.

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn — Reuters (@Reuters) December 23, 2021

De plus, l’écran de télévision à lécher pourrait également se rendre très utile dans certains domaines. En effet, cette invention permettrait par exemple de pouvoir prendre des cours de cuisines à distance. Et le professeur à l’origine de cette idée compte bien développer son produit partout où il le pourra. Il compte également faire évoluer son prototype. L’idée serait de permettre de pulvériser certaines saveurs directement sur les aliments. Ainsi, nous pourrons apporter des saveurs sur des tranches de pains grillés par exemple. En ce qui concerne le prix de cette invention, elle sera commercialisée au prix d’environ 770 euros. Ce qui reste un prix abordable pour pouvoir goûter à tout dans se déplacer d’un kilomètre !

Connaissez-vous la fourchette qui aromatise vos plats ?

Cette invention japonaise est tout aussi originale que l’écran à lécher ! Marre de faire des régimes et de manger des aliments qui n’ont pas forcément de goût ? Eh bien cette fourchette est faite pour vous ! Cette fourchette électrique a la capacité de transmettre les saveurs grâce à de petites décharges électriques. Ces décharges permettent notamment de remplacer le goût du sel. Un véritable plus pour les personnes souffrant d’hypertension !