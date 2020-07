Eau de Space : créé par la NASA, ce parfum reproduit « l’odeur » de l’espace

Seuls ceux qui y ont déjà mis un pied pourront vérifier la véracité de ce qu’avance ce qui suit… A moins de s’appeler Neil Armstrong ou Thomas Pesquet, impossible de vérifier si le parfum « EAU DE SPACE » tient sa promesse ! Dans la catégorie des objets farfelus, peu utiles ou de pur marketing, présentation du parfum à l’odeur de…

Cosmos ! Non pas l’odeur de la fleur du même nom, mais bien de l’espace ! Omega Ingredients, le créateur collabore depuis près de dix ans avec la NASA pour l’élaboration de ce parfum si spécial spatial ! Si l’on se demandait si l’espace avait une odeur, ce serait donc oui ! Le parfum Eau de Space est donc sensé reproduire la fragrance de ce lieu qu’est l’espace. Difficile d’imaginer l’odeur de cette contrée si peu explorée non ?

Créé il y a plusieurs dizaines d’années pour l’entraînement des astronautes, le parfum Eau de Space est aujourd’hui destiné aux cours de sciences. A en croire Omega Ingredients l’espace, les astronautes décrivent une odeur qui mélangerait « la poudre à canon, le steak grillé, la framboise et le rhum ». Savant mélange de senteurs estivales si on exclut la poudre à canon !

Une campagne qui cartonne !

Ce n’est pourtant pas une utopie, ce parfum élaboré par un chimiste mandaté par la NASA devrait être livré en octobre 2020… La campagne Kickstarter a décollé comme une navette spatiale : plus de 351 000€ récoltés sur les 1745 € demandés au départ… Soit près de 10 000 personnes qui porteront ce doux parfum venu d’ailleurs à l’automne !

Les créateurs de ces effluves ne comptent pas faire de l’ombre aux grands parfumeurs mondiaux mais plutôt donner envie aux astronautes en herbe de fouler l’espace ! A 30€ le flacon, ce pourrait être un petit cadeau fun à offrir ou à s’offrir…

Et si l’odeur de l’espace ne vous tente pas plus que ça, les créateurs sont déjà sur le pied de guerre pour « Smell of the Moon » ! On vous laisse imaginer la douce odeur de la lune ! Plutôt vanille ou poulet au curry ? A votre avis ?