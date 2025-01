« 100 000 millions de kWh », la Chine va construire une gigantesque centrale solaire spatiale

Le barrage des Trois-Gorges, situé dans le centre de la Chine, est la plus puissante centrale hydroélectrique au monde avec une capacité de production annuelle qui avoisine les 100 milliards de kWh. Pour consolider sa position de leader mondial du secteur de l’énergie, le pays concocterait un projet encore plus ambitieux : produire de l’électricité à partir d’une centrale solaire qui se trouve dans l’espace. L’information a été révélée par un spécialiste chinois des fusées du nom de Long Lehao, rapporte le South China Morning Post.

Une installation photovoltaïque plus performante

« Nous travaillons actuellement sur ce projet. C’est aussi important que de déplacer le barrage des Trois-Gorges sur une orbite géostationnaire à 36 000 km au-dessus de la Terre. C’est un projet incroyable à attendre avec impatience », a déclaré le scientifique qui est également membre de l’Académie chinoise d’ingénierie (CAE). Grâce à son emplacement au-dessus de notre planète, l’installation est censée être dix fois plus efficace que les centrales solaires terrestres concernant sa capacité à convertir la lumière du soleil en électricité. L’énergie récoltée serait ensuite envoyée vers la Terre via des micro-ondes.

Profiter d’un ensoleillement permanent

La Chine s’attend à ce que la capacité de production de l’infrastructure photovoltaïque spatiale soit au moins égale à celle de l’important barrage hydroélectrique qui se trouve à Yichang, dans la province du Hubei. À ce propos, Long Lehao a laissé entendre que l’énergie récoltée en un an serait « équivalente à la quantité totale de pétrole qui peut être extraite de la Terre ». Le principal avantage d’un tel système réside bien évidemment dans le fait que les panneaux solaires ne seront pas soumis au cycle jour-nuit et au changement de saisons qui affectent la Terre. Autant dire qu’ils pourront générer de l’énergie 24 h sur 24 et 7 j sur 7.

Un projet loin d’être unique en son genre

Pour permettre à ce projet de voir le jour, la Chine prévoit de développer des fusées super-lourdes qui assureront la mise en orbite des équipements nécessaires. Il faut savoir que la gigantesque centrale solaire devrait s’étendre sur près d’un kilomètre de large. Pour rappel, la fusée réutilisable Longue Marche 9 du pays a été dévoilée en mars 2023. Avec une capacité de charge utile de 150 tonnes en orbite basse et de 54 tonnes en orbite lunaire, elle dépasse déjà les lanceurs super-lourds Saturn V et Space Launch System (SLS) de la NASA.

La Chine n'est pas la seule nation à envisager de déployer des centrales solaires dans l'espace. Les États-Unis, par le biais des sociétés privées Lockheed Martin et Northrop Grumman, s'intéressent aussi à ce concept. C'est également le cas de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'agence spatiale japonaise (JAXA). Plus d'infos : scmp.com.