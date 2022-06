Connaissez vous “l’astuce de la feuille” pour éloigner naturellement mouches, moustiques et autres insectes ?

Depuis quelques jours, une chaleur étouffante s’est installée sur la France… Avec des températures avoisinant ou dépassant les 40°C à la mi-juin, on sent bien que le réchauffement climatique se profile… Par ces temps, vous n’avez qu’une hâte si vous avez la chance de posséder une terrasse, un balcon ou un jardin, c’est de vous y installer à la nuit tombée, pour profiter d’une certaine fraîcheur… Mais c’est aussi ce moment de la journée que choisissent les moustiques pour venir vous dévorer… En journée, les fortes chaleurs et les travaux agricoles peuvent aussi vous apporter quelques indésirables que l’on appelle communément les mouches !! Comment s’en débarrassez avec une simple feuille de papier, et quelques ingrédients faciles à trouver… On va tout vous expliquer !

L’astuce de la feuille !

Si les insecticides peuvent revenir cher à l’usure et sont pour certains bourrés de produits chimiques, ce ne sera pas le cas avec ce répulsif à mouches et moustiques. Voici ce qu’il vous faut pour réaliser ce répulsif :

Quelques feuilles de papier A4, prenez ceux qui sont déjà imprimées et que vous aurez conservé pour brouillon par exemple !

5 cuillères à soupe de sucre en poudre.

3 cuillères à soupe de miel.

De l’eau.

De la ficelle.

Un pinceau de cuisine.

Une perforatrice ou un tournevis pour trouer la feuille.

La recette de la feuille répulsive à mouches et moustiques

Dans une casserole versez tous les ingrédients, laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes en remuant avec une cuillère en bois. Laissez refroidir. Faites trois bandes avec votre feuille de papier et créer un orifice pour passer la ficelle sur l’une des extrémités de chaque bande. Avec votre pinceau, badigeonnez les feuilles avec votre mélange tiédi… Accrochez ensuite vos feuilles sucrées près des fenêtres, elles devraient former une sorte de barrage à insecte qui les empêchera de pénétrer dans votre maison.

Un autre piège facile ?

Coupez une bouteille plastique en deux et retourner le goulot dans la bouteille… Faites bouillir de l’eau et du sucre, à poids égaux. Lorsque le mélange est bien homogène ajouter deux tasses d’eau et une cuillère à café de levure sèche. Versez le mélange refroidi dans la bouteille, fixez les deux parties ensemble et déposez le dispositif près de votre table de jardin. Les mouches et moustiques devraient être attirés par le mélange eau-sucre-levure et vous laisser tranquilles.

Comment empêcher les moustiques de proliférer ?

Le ministère de la Santé et des Solidarités a publié le 14 avril dernier, une carte de présence du moustique tigre, considéré comme nuisible dans notre pays. Comme on peut le constater, il est présent sur la quasi-totalité du pays avec une plus forte présence en Ile-de-France et dans les régions du littoral méditerranéen. Pour s’en protéger, il existe quelques précautions à prendre :

Ne pas laisser d’eaux stagnantes dans votre jardin (coupelles de fleurs, bac de récupération ouverts, mare ou bassin sans filtration ou sans poisson etc.).

Installez des pièges à moustiques ou les fabriquer selon la méthode présentée.

Brûler chaque soir, une spirale à moustique, en la choisissant biodégradable et aux huiles essentielles !

Lors de vos soirées en terrasse, utilisez une raquette électrique.

Portez des vêtements longs et amples.

Nous ne sommes pas adeptes de l’assassinat d’animaux, mais les moustiques tigres sont porteurs de maladies comme la dengue, le chikungunya et le Zika. La Fondation pour la Recherche Médicale rappelle dans un communiqué, qu’il n’existe, à ce jour, aucun vaccin contre ces maladies transmises par le moustique tigre !

