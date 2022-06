Savez-vous à quoi sert (réellement) le trou du manche de votre poêle/casserole ? (ce n’est pas pour les fixer au mur)

Dans notre cuisine, il existe quelques éléments absolument essentiels, dont nous aurions du mal à nous passer… Ces ustensiles sont les poêles et les casseroles ! Comment faire bouillir l’eau pour vos nouilles sans casserole ? Et comment faire rissoler vos patates sautées sans poêle ? Il existe probablement d’autres manières de cuire, mais là n’est pas la question… Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est le manche de la poêle ou de la casserole. Il peut être fixe et vissé sur la poêle, ou amovible avec un seul manche pour toute la batterie, mais la plupart du temps, les manches sont percés d’un trou… Et savez-vous à quoi sert ce trou ? On va tout vous expliquer !

Un trou dans le manche, mais pourquoi faire ?

Nous sommes nombreux à nous servir de ce trou pour accrocher nos poêles et casseroles sur un crochet planté dans le mur… C’est évidemment très pratique ! Gain de place, gain de temps puisque l’on n’est plus obligé de vider le placard pour attraper la poêle qui se trouve tout en dessous de la pile… Mais ce n’est pas la véritable fonction du trou des manches de poêles et de casseroles, qu’on se le dise !

Mais alors à quoi il sert ce trou ?

Lorsque vous cuisinez, votre poêle se trouve souvent avec son acolyte la cuillère en bois, et son long manche fin. Et votre cuillère en bois, vous la déposez où vous pouvez: à côté de la poêle, maculant votre plan de travail de gras ou de sauce; sur le rebord de la poêle au risque de la faire brûler, bref, la cuillère en bois, on ne sait jamais où la mettre ! Eh bien, glissez-là donc dans le trou de la poêle, il est fait pour ça ! A titre personnel, il semble que nous n’ayons pas les bons modèles de cuillères en bois (ou les bons manches de poêles), car à moins de la raboter, le manche ne passe pas dans le trou… Il va nous falloir investir dans de nouvelles cuillères en bois ou dans de nouvelles poêles si l’on veut tester la véracité de nos propos. Rappelons que la plupart des poêles possèdent un revêtement en téflon et que le métal est leur ennemi: silicone, bois ou plastique sont leurs meilleurs amis pour qu’elles durent le plus longtemps possible !

Et les autres trous ailleurs, ça sert à quoi ?

La cuillère à spaghetti dispose elle-aussi d’un trou qui peut sembler inutile, mais en fait, le trou qui se trouve au centre de la cuillère, sert à doser la quantité de spaghetti pour une personne ! Pas bête ? Quant à celui de la planche à découper, il sert à l’accrocher évidemment, mais également à verser vos « découpages » dans votre casserole, et c’est super pratique pour ne pas en mettre partout… Comme quoi, les ustensiles de cuisine et autres objets du quotidien possèdent parfois des fonctions que l’on ne soupçonne pas ! Rappelons que chaque objet a été inventé pour un besoin et une fonction. Et que même si ce sont de simples trous, ils ne sont absolument pas là par hasard !

Et une cuillère en bois pour éviter que l’eau déborde quand on fait cuire des pâtes ça fonctionne ? Réponse en vidéo !