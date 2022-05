Savez-vous (réellement) à quoi sert le côté bleu d’une gomme (non ce n’est pas pour les stylos billes)

Lorsque nous étions écoliers ou étudiants, nous avons tous été au moins une fois confronté à une question existentielle ! Souvenez-vous de vos rentrées de septembre, avec une trousse flambant neuve, de jolis crayons prêts à en découdre pour l’année à venir… Mais également vos taille-crayons à deux trous, un gros qui ne sera quasiment jamais utilisé et un petit, qui lui, taillera sans relâche vos crayons de bois et de couleurs. Et puis, dans cette trousse, se trouve un accessoire presque magique : la gomme ! La gomme de notre enfance n’est pas blanche, mais rose et bleue… Si le côté rose sert effectivement à effacer le crayon de bois (ou de papier), le bleu est censé gommer l’encre… Mais est-ce vraiment le cas ? Décryptage !

La gomme rose et bleue, quelle utilisation ?

Si l’on s’en tient à la « notice » de la gomme qui reste invariablement la même depuis des lustres, voici ce que l’on peut lire encore aujourd’hui chez Maped, grand fabricant de fourniture scolaires : GOMME DEUX USAGES : La Duo-Gom de Maped permet deux usages différents. Le côté rose permet de gommer le crayon et la mine graphite, et le côté bleu permet de gommer l’encre. Forts de ces indications, vous avez donc probablement déjà tenté de gommer du stylo quatre couleurs, ou de l’encre de stylo plume… Et votre essai s’est transformé en catastrophe avec papier déchiré, mais pas vraiment gommé… Et il vous a fallu tout recommencer ! Mais pourquoi tant de haine ?

La partie bleue elle sert à quoi alors ?

Vous remarquerez que la partie rose est beaucoup plus tendre que la partie bleue… Ce côté bleu qui gomme l’encre pourrait être une stratégie marketing axée sur la nostalgie des gommes anciennes; rose et bleue, elle se vendrait mieux que toute blanche… En revanche, la partie bleue peut effectivement gommer l’encre, mais en fait, pas sur le papier, qu’elle déchire. Cette partie bleue, plus rugueuse contient des morceaux de pierre ponce, les mêmes que vous retrouver sur vos limes à ongles. Et la pierre ponce et le papier ne font pas bon ménage. Cette partie peut en revanche être utilisée sur des supports plus rigides, comme le carton, le bois ou le tissu ! Vous savez désormais comment utiliser votre gomme bleue et rose après des années d’ignorance.

Mais au fait, qui a inventé la gomme ?

Avant que la gomme n’existe, et jusqu’au XVIIème siècle, on effaçait les erreurs avec de la mie de pain ou une lame tranchante. Parfois, les peintres utilisaient aussi de la cire molle ou de la pierre ponce pour effacer leurs esquisses au fusain. Au XVIIIème siècle, des savants européens commencent à s’intéresser aux propriétés du latex, une matière produite par la sève de l’hévéa. Avec cette matière, ils fabriquent des balles, des vêtements de pluie ou des armes. Magellan fût le premier à utiliser des bouts de caoutchouc issus de la sève pour effacer des traits de crayons… En 1770, Edward Nairne propose un petit cube en latex et Joseph Priestley leur trouve une utilité : « J’ai vu une substance parfaitement adaptée à l’effacement des marques de crayon de graphite sur le papier ». C’est l’apparition de la première gomme à effacer…

