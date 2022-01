Bic : savez-vous à quoi servait la boule blanche sur le stylo 4 couleurs (ce n’est pas pour mâchouiller) ?

Chaque écolier a déjà, au cours de sa scolarité, possédé ou emprunté l’un des mythiques stylos 4 couleurs de la marque Bic. Et il était quasiment impossible de trouver la petite boule blanche à l’extrémité de ce stylo en état impeccable, à moins que le stylo ne soit fraichement déballé… Mais a-t-elle été créée dans le but de se faire mordiller afin de déstresser les élèves ? Aujourd’hui, nous vous révélons son secret !

L’histoire de la marque Bic

Fondée le 28 octobre 1945, Bic est une société française spécialisée dans la production et la vente de fournitures scolaires. Elle est connue pour ses nombreux stylos de toutes les couleurs mais également pour ses marques dérivées, telles que Bic Cristal ou Conté. L’entreprise produit également des briquets très résistants ainsi que des rasoirs jetables. En 1988, Bic se lança dans la vente de parfum à l’effigie de ses célèbres stylos. Malheureusement, le projet n’a pas duré longtemps puisque les parfums ont été retirés de la vente en 1991. Mais l’entreprise française n’a pas connu que des échecs. En 1969, Bic se lance dans la production du produit qui deviendra le plus vendu au fil des années: le fameux stylo 4 couleurs.

Le stylo 4 couleurs, produit iconique de la marque

Le stylo 4 couleurs a fait son apparition durant l’année 1969. Ce stylo contenant les quatre couleurs de bases : rouge, vert, bleu et noir est connu pour son usage pratique. En effet, son mécanisme permet de passer d’une couleur à l’autre sans changer de stylo. Il suffit, par exemple, d’appuyer sur la couleur rouge pour rétracter la mine bleue. Rien de plus simple !

Au fil des années et voyant le succès de ce stylo, Bic a décidé de le décliner sous différentes versions. Parmi elles, nous retrouvons la version « Fun » composé de rose girly, de violet profond, de bleu cyan et de vert acide. En 2018, Bic lance la version « Sun » qui se compose de jaune, d’orange, de violet ainsi que de rose. En fonction des versions, le composant bas du stylo, qui est à l’origine bleu ou orange, s’est aussi vu décliner. Celui-ci s’est développé en rose bonbon ainsi qu’en bleu layette en passe par le jaune transport et le gris métallisé. Mais s’il y a bien un composant qui n’a jamais changé, c’est la petite boule présente en haut du stylo 4 couleurs.

Mais au fait, à quoi sert la petite boule blanche ?

Nous nous sommes déjà posé cette question : quelle est l’utilité de la petite boule blanche perché en haut du stylo 4 couleurs ? Eh bien sachez que celle-ci n’est pas la par hasard et ne sert pas seulement à se faire mâchouiller par son utilisateur. En effet, ce composant à deux fonctions: la première est un petit clin d’œil au logo de la marque Bic. La boule blanche représente en effet la tête du petit bonhomme égérie de la marque de fournitures scolaires. Petit anecdote : la tête du bonhomme Bic est en fait une bille de stylo.

Sa seconde fonction est très pratique pour ceux l’utilisant sur leur lieu de travail: à l’époque de sa sortie, les téléphones étaient encore ceux en forme de cadran où il fallait insérer le doigt dans un trou et tourner ce cadran pour composer le numéro souhaité. La petite boule du stylo 4 couleurs a été conçue pour rendre l’utilisation des téléphones à cadran plus pratique au travail ! Vous connaissez maintenant tous les secrets du stylo Bic le plus convoités par les étudiants depuis des années !