Duralex : connaissez-vous la signification du chiffre au fond des verres de cantine (non ce n’est pas votre âge) ?

Chaque enfant ayant déjà mangé à la cantine saura de quoi on parle: en bon écolier, nous avons tous déjà essayé de déchiffrer le chiffre présent au fond de notre verre. Le mythe raconte que la personne possédant le plus petit chiffre devait débarrasser la table… Pour d’autres, il représentait l’âge de la personne, celui avec le plus grand chiffre était donc l’aîné de la tablée. Mais outre ce mythe écolier, le chiffre présent dans le fond des verres a en réalité une signification beaucoup plus réaliste.

Le mythe écolier du chiffre dans le fond du verre enfin résolu

Lorsque nous ne sommes encore que des enfants, la signification de ces chiffres n’a aucune importance. En effet, il n’était pas nécessaire de savoir ce que ça voulait puisque nous avions notre signification. Cependant, les chiffres que nous pouvons trouver au fond des verres de cantine ont bel et bien un sens précis.

Et ce numéro est, en fait, le numéro de la machine grâce à laquelle le verre a été fabriqué. Et cette thèse se prouve. La société Duralex possède 50 machines. Et en y regardant de plus près, les chiffres au fond des verres ne dépassent pas 50.

Identifier les verres de cette façon permettait notamment de pouvoir retrouver la machine qui l’avait construit en cas de verre défectueux. Ainsi, il était beaucoup plus simple pour l’entreprise de retrouver la machine présentant un problème et de la réparer au plus vite.

Les verres Duralex : superstar des cantines, oui, mais pas seulement !

Outre sa célébrité sans égale dans les cantines de nos écoles, les verres Duralex connaissent également une certaine célébrité sur les plateaux de télévision. C’est notamment le cas du verre Picardie qui a eu la chance de jouer un rôle dans plusieurs films très connus.

Eh oui, c’est bien ce verre que nous pouvons apercevoir dans les mains de James Bond lui-même dans une des scènes de Sa Gracieuse Majesté. Mais ce n’est pas tout, ce même verre a également fait sa star dans les films Skyfall, Blue Jasmine ainsi que Gangs of New York. Vous ne le saviez sûrement pas mais les verres Duralex ne sont pas célèbres que dans nos cantines ! Ces modèles sont même les produits phares de la marque.

Mais au fait, qu’est devenu la société Duralex ?

Malgré le succès de ses verres, l’entreprise a connu une période plutôt compliquée… A tel point qu’aujourd’hui, c’est la marque International Cookware qui en est à la tête depuis sa liquidation judiciaire. Celle-ci n’est autre que la marque mère de Pyrex, concurrent français de Duralex.

Les causes de cette liquidation judiciaire sont multiples: tout d’abord, la marque a déposé le bilan en 2005 avant de faire faillite environ trois plus tard, en 2008. En 2017, d’important incidents techniques n’arrangent pas l’affaire, et malheureusement, l’entreprise ne survivra pas à la crise sanitaire du Covid-19. Quoi qu’il en soit, les verres Duralex resteront à jamais dans la mémoire des écoliers !