L’association française des opérateurs a une solution pour mettre fin au démarchage téléphonique

Si j’observe les appels récents sur mon smartphone, je compte neuf appels bloqués ou considérés comme Spam sur deux jours ! Et, ce n’est rien, cela peut parfois être bien plus. Ces numéros que je bloque au fur et à mesure sont ceux de sociétés qui effectuent du démarchage téléphonique. Or, depuis quelques mois, le démarchage téléphonique est encadré par la loi, avec notamment l’interdiction le weekend, et sur certaines heures de la journée. Insuffisant, clairement insuffisant ! J’ai tout essayé : « Bloctel », et dernièrement l’astuce de « Que Choisir ? », mais pour le moment, je ne vois aucune différence. Une autre astuce consiste à signaler les SMS indésirables sur une plateforme dédiée. Je vous explique son fonctionnement.

Pourquoi le démarchage téléphonique est-il un problème ?

Je ne vais pas vous expliquer que le démarchage téléphonique est un problème, nous en sommes tous conscients. Le problème étant qu’à force d’être continuellement démarché, plus personne ne répond au téléphone dès lors que le numéro appelant n’est pas dans le répertoire ! En recherche de solution pour l’un de mes proches âgés, j’ai manqué de nombreux appels importants, ces dernières semaines, pensant qu’ils étaient du démarchage pour une véranda, des panneaux solaires ou un bilan énergétique de notre maison. La dernière étude de l’INSEE me classe donc parmi les 26 % qui répondent uniquement lorsque le numéro est connu !

Le 33700, notre sauveur ?

Le numéro de SMS 33700 existe depuis de nombreuses années, et permet de stopper l’envoi d’un SMS que l’on considère comme indésirable. Créé par l’Af2m (Association française des opérateurs mobiles) en 2008, il se destine à signaler les appels indésirables, comme l’explique le ministère de l’Économie. Vous vous doutez bien que 16 ans plus tard, les démarcheurs ont trouvé d’autres parades pour nous pomper l’air ! L’Af2m vient de moderniser ce numéro, avec une interface plus intuitive, mais surtout de nouvelles options de signalement. Par exemple, il est désormais possible de réaliser et d’envoyer des captures d’écran, ou de remplir un formulaire en ligne pour que les plaintes soient traitées plus rapidement. Dès que le signalement est effectué, ce dernier est transmis aux opérateurs du « receveur » et de l’« émetteur ». Bien entendu, le 33700 reste un numéro entièrement gratuit !

Comment fonctionne le « nouveau 33700 » ?

Pour signaler un SMS ou un appel indésirable, il faut vous rendre sur la nouvelle plateforme du 33700. J’ai fait le test pour signaler un appel indésirable en cliquant sur signaler un appel indésirable, puis signaler en ligne, tout en bas de la page. J’entre ensuite les données suivantes :

Mon numéro de téléphone

Le numéro que je considère comme indésirable

Le contenu du message, où j’ai inscrit « appel téléphonique »

La date de réception

L’heure de réception

On me prévient de la chose suivante : « une fois votre signalement effectué, vous allez recevoir un code par SMS pour finaliser la procédure ». Une fois la procédure validée, je reçois immédiatement un SMS que je valide sur la plateforme : « merci, votre signalement a bien été pris en compte ». Cependant, je ne me fais pas d’illusion, même si ce numéro est signalé, ils changeront de numéro, et continueront à nous harceler chaque jour ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .