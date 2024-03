Un commercial dévoile un secret bien gardé pour mettre définitivement fin au démarchage téléphonique

Votre smartphone, ou votre téléphone fixe sonne trop souvent à votre goût et toujours pour les mêmes choses. Certains optent pour ne plus jamais répondre à des numéros inconnus, mais risquent alors de manquer des appels importants. Lorsque vous décrochez, vous avez affaire à un spécialiste de la rénovation énergétique, à un vendeur de fenêtres, ou à une association qui sollicite votre porte-monnaie. Et, au bout de dix appels quotidiens, vous n’osez même plus allumer votre téléphone. Reconnaissons que c’est très pénible, surtout que la plupart sont des propositions douteuses ! Les commerciaux, si on peut les appeler ainsi, de ces marques utilisent des sites spécialisés comme Lusha ou Kaspr (pour ne citer qu’eux), pour récupérer vos données. Ces données étant récoltées lorsque vous vous inscrivez sur un site par exemple. Mais, il existe un moyen de supprimer vos données, et c’est valable pour tous les sites, explique Quentin Despas dans une vidéo publiée sur TikTok ! Décryptage.

Lusha, qu’est-ce que c’est ?

Lusha est une entreprise spécialisée dans la collecte de données professionnelles et de renseignements sur les contacts pour les professionnels du marketing, des ventes et des recrutements. Elle propose des outils et des services conçus pour aider les entreprises à trouver et à contacter des personnes clés au sein d’autres entreprises. Lusha permet aux utilisateurs de rechercher des contacts professionnels spécifiques grâce à des informations telles que le nom de l’entreprise, le nom du contact, le titre du poste, etc. L’entreprise collecte des informations sur les contacts, telles que leurs courrier électronique, numéros de téléphone, profils LinkedIn, et d’autres détails pertinents, à partir de sources publiques et de bases de données. C’est donc une mine d’or pour les professionnels de la prospection.

Kaspr qu’est-ce que c’est ?

Kaspr fonctionne sur le même principe que le premier, mais c’est un site en français. Kaspr facilite la prospection en fournissant des numéros de téléphone, des adresses e-mail, et des informations commerciales fiables, permettant ainsi aux professionnels de la vente de convertir leurs prospects et de bâtir des relations à long terme. Avec l’extension Chrome dédiée, vous pouvez trouver les coordonnées de vos prospects sur LinkedIn et Sales Navigator en un simple clic, ou exporter des données en masse à partir de listes, de publications, d’événements et de groupes LinkedIn. Automatisez vos campagnes de prospection grâce à Kaspr pour gérer les tâches manuelles, telles que les demandes de connexion LinkedIn et l’enrichissement de données pour vos prospects qualifiés. En outre, organisez vos leads de manière efficace et suivez leur progression en exportant directement vos données vers vos CRM ou vos outils d’e-mailing, tout en collaborant avec votre équipe pour suivre les performances et les activités.

Comment diminuer le nombre d’appels indésirables ?

Ces deux sites affirment être conformes aux conditions RGPD, ou Règlement Général sur la Protection des Données et vous disposez donc d’un droit sur vos données. Ce qui veut, en conséquence, dire que vous avez le droit de demander la suppression de vos données, et qu’ils ne peuvent en aucun cas refuser. Pour Lusha, il suffit de vous rendre sur cette page et de remplir le formulaire. Et, pour Kaspr, c’est sur cette page que cela se passe. Pensez également à vous inscrire sur Bloctel si ce n’est pas déjà fait. Essayez, et vous pourriez être beaucoup moins importunés ! Que pensez-vous de cette astuce ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .