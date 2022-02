Démarchage téléphonique : comment faire pour vous en débarrasser (définitivement) ?

Quoi de plus pénible depuis quelques semaines que de voir s’afficher sur son smartphone des numéros inconnus ? Les démarchages téléphoniques pour les comptes formations ou la rénovation énergétique sont si nombreux que beaucoup ne décrochent même plus. Le risque étant de rater un appel important si le numéro n’est pas identifié dans les contacts… Le démarchage téléphonique est une véritable plaie pour tous ! Nous sommes tous concernés par ces démarchages intempestifs, et même en étant inscrits sur Bloctel, ce sont parfois dix appels par jour qui nous dérangent ! Le problème étant que la plupart des démarcheurs obtiennent légalement vos coordonnées en rachetant des listes de numéros à des sites. Vous savez, lorsque vous laissez vos coordonnées après une commande ou une inscription, il y a une petite case qui dit que vous autorisez la transmission à des tiers… Piégé donc, en toute légalité. Mais alors, comment faire pour s’épargner ces coups de fils intempestifs ? On va tout vous expliquer.

L’inscription sur BlocTel

Cette plateforme existe et est sensée diminuer le nombre d’appels de démarchages en inscrivant vos numéros de téléphone. BlocTel a été mise en place par le gouvernement pour limiter les démarchages téléphoniques. Sur le site, on peut lire : “La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, permet à toute personne de refuser d’être démarchée par un professionnel avec lequel elle n’a pas de relation contractuelle en cours”. L’inscription est évidemment gratuite, ça ne coûte donc rien de le faire, mais nous ne sommes absolument pas convaincus de son entière efficacité !

Le blocage des numéros

La solution la plus radicale, qui peut aussi vous amener à bannir des numéros autres que des spams, est de bloquer un par un les appels entrants. Si vous avez un smartphone assez récent, il vous indiquera que le numéro est considéré comme un spam; il est alors facile et rapide de le bloquer, et vous ne serez plus ennuyé avec celui-ci. Vous devrez en revanche effectuer l’opération pour chaque numéro de téléphone.

Quelques applications dédiées au blocage des spams

Truecaller : une application pour smartphone ayant des fonctionnalités d’identification de l’appelant, de blocage des appels, de messagerie flash, d’enregistrement des appels, de chat et de voix en utilisant Internet. L’application est disponible gratuitement sur l’AppStore ou sur Google Play.

CallApp : une application gratuite qui permet d’identifier tous les spams et appels de démarchage téléphonique. Elle couvre la plupart des réseaux sociaux et met à jour vos contact à partir de ceux-ci. Elle permet d’identifier un large panel d’appels intempestifs. L’application est disponible sur Google Play.

L’application est disponible sur Google Play. Sur certains smartphones, comme c’est le cas sur notre Xiaomi, une application est déjà préinstallée et vous indiquera les messages considérés comme des spams; il vous suffit alors de bloquer le numéro.

Et si vous décrochez alors ?

Parfois, dans la précipitation, il peut vous arriver de décrocher à l’un de ces appels. Ne soyez pas désagréable avec l’interlocuteur, il ne fait que son travail et vous risquez d’obtenir l’effet inverse… Dites lui gentiment que :

Vous êtes locataires de votre logement ou mieux, vous avez un logement de fonction et que vous n’avez aucun pouvoir décisionnaire sur la rénovation énergétique.

sur la rénovation énergétique. Vous êtes déjà équipé en panneaux solaires, pompes à chaleur, etc.

Tentez également le “je suis célibataire / divorcé(e) / veuf(ve)”; généralement, ils préfèrent les couples mariés qui disposent de plus de revenus pour vous refiler un crédit.

Pour les comptes formation, dites leur que vous êtes retraités, ça fonctionne parfaitement. Et faites particulièrement attention à ces appels, ce sont de pures arnaques !

Pour conclure, ne demandez surtout pas à ne plus être rappelé car cela ne fonctionne pas. Demandez plutôt à être inscrit sur la liste des personnes qui ne souhaitent plus être rappelées. C’est redoutablement efficace.