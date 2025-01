« Simple, mais efficace », l’arme ultime de Panasonic pour bloquer les appels indésirables

Je fais partie de ceux qui ont encore un téléphone fixe, non pas par choix, mais par obligation ! Vous pouvez éventuellement trouver cela ringard, mais c’est le seul téléphone qui me permette de rester en contact avec le monde extérieur : le réseau de mon fournisseur, Bouygues, est absolument détestable, et j’ai la flemme d’en changer. Le problème étant que sur mon vieux téléphone fixe, je reçois des tonnes d’appels indésirables ! Entre les robots qui me promettent une fortune ou me demandent vos coordonnées bancaires sous prétexte d’un « problème avec votre compte », je ne réponds plus, et tant pis si quelqu’un essaie réellement de me contacter ! Grâce à l’e-mail reçu de Jef, l’un de nos lecteurs, que je remercie au passage, il nous a soufflé une idée géniale : le téléphone fixe Panasonic KX-TGH720FRB DECT qui bloque les appels indésirables. Pour ma part, c’est commandé, mais je vous propose de le découvrir immédiatement.

Un téléphone fixe qui combine technologie et simplicité

Le téléphone fixe Panasonic ne se contente pas d’être un simple appareil pour passer des appels. Il propose des fonctionnalités qui en font un allié précieux contre les appels indésirables. Tout d’abord, et c’est sur ce point que j’insisterai, il est équipé d’un système de blocage des appels indésirables. Grâce à la fonction d’identification de l’appelant (sous réserve d’un abonnement), il peut mémoriser jusqu’à 50 numéros et filtrer les appels entrants. Si un numéro inconnu vous appelle, le répondeur invite l’appelant à appuyer sur une touche de 0 à 9 pour se connecter. Résultat ? Les robots d’appels, incapables de répondre à cette demande, sont automatiquement dirigés vers le répondeur sans faire sonner votre téléphone. Et, si c’est une vraie personne, elle peut passer l’étape et son numéro sera automatiquement ajouté à votre liste autorisée. Je ne m’attarderai pas sur les fonctions d’écran LCD en couleurs parfaitement lisible, ou sur le répondeur enregistreur de 40 minutes. Mais, il dispose de toutes les fonctionnalités d’un téléphone répondeur lambda, avec ce p’tit truc en plus, qui je pense, va me plaire !

À qui s’adresse ce téléphone fixe ?

Comme nous l’a indiqué notre lecteur, il se destine surtout aux personnes âgées, souvent les cibles privilégiées des arnaques téléphoniques, notamment celles où des escrocs se font passer pour des représentants de mutuelles ou de banques. Voici ce que nous explique ce lecteur, qui n’a rien à y gagner en vantant les mérites de ce téléphone : « j’ai acheté ce téléphone pour ma mère âgée il y a 5 ou 6 ans. Elle recevait entre 5 et 10 appels indésirables par jour, et depuis, c’est terminé. Ça lui a vraiment changé la vie ». Pour ma part, il va changer ma vie d’autoentrepreneuse ! Si vous êtes sans cesse démarché par des sociétés ou des robots d’appel (jusqu’à 10 appels bloqués quotidiennement pour ma part !), ce système vous permettra de reprendre le contrôle de votre ligne fixe. Eh oui, le petit robot ne pourra pas taper sur le chiffre demandé par le téléphone !

Et, pourquoi pas un système similaire sur nos smartphones ?

Si ce système est si efficace sur un téléphone fixe, pourquoi ne pas l’appliquer directement à nos smartphones ? C’est une question que je me suis souvent posée. Certes, il existe déjà des applications comme Spam Blocker, qui font un excellent travail en identifiant et en bloquant les appels indésirables. Mais, ces solutions ne sont pas encore aussi intuitives et efficaces que le système proposé par Panasonic.

Imaginez un smartphone qui fonctionnerait sur le même principe : les numéros inconnus doivent valider leur identité en appuyant sur une touche avant de faire sonner votre téléphone. Ne serait-ce pas absolument génial ? Personnellement, je signe immédiatement, et vous ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

