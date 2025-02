Cette nouvelle loi va-t-elle irrévocablement mettre fin au démarchage téléphonique ?

Qui n’a jamais été dérangé en plein repas ou en pleine réunion par un appel commercial non sollicité ? Personnellement, cela m’arrive tous les jours ou presque pendant le repas ! Pour mon smartphone, c’est simple, il est sur silencieux et loin de moi… Mais, sur le fixe, les appels se multiplient aux heures des repas, et chaque fois, je râle, surtout quand un robot me répond ! Cette situation est vécue chaque jour par des millions de Français, et malgré les différentes mesures en place, les démarcheurs passent toujours entre les mailles du filet. Cela pourrait changer grâce à une nouvelle loi votée à l’Assemblée nationale pour signer la FIN du démarchage téléphonique. Quelle est-elle ? Décryptage.

Une interdiction votée à l’unanimité

Malgré le marasme politique actuel, il apparaît que les députés, tous partis politiques confondus et c’est déjà une bonne nouvelle ! En même temps, cette loi n’avait quasiment pas matière à être opposée tant le démarchage téléphonique est récurrent, pénible, usant même ! Le lundi 27 janvier, les députés ont donc voté à l’unanimité en faveur de cette interdiction. Cette dernière avait été initiée par la députée écologiste Delphine Batho avec deux objectifs. Le premier étant de protéger les consommateurs des appels intempestifs, mais également des arnaques qui peuvent en découler (ce lien ouvre un document PDF à télécharger à propos des escroqueries téléphoniques et en ligne). La seconde étant de limiter les fraudes pour la rénovation énergétique, directement liées aux aides publiques via MaPrimeRénov’. Eh oui, quand des petits malins montent une fraude à la rénovation énergétique, ce sont les finances de l’État qui en prennent un coup !

Pourquoi cette modification ?

Le démarchage téléphonique a été, plusieurs fois, la cible de tentatives pour le maîtriser, ou le bloquer. Nous avons d’abord eu « Bloctel », une plateforme sur laquelle on s’inscrit volontairement pour bloquer les numéros indésirables. Et, cela ne fonctionne pas, mais alors pas du tout, les démarcheurs passent outre, en changeant de numéros ! Le démarchage téléphonique a ensuite été encadré avec des horaires à respecter pour les démarcheurs. En semaine et de 8 h à 20 h, et cette loi est respectée, je n’ai plus jamais d’appels en dehors de cette plage horaire, mais les appels se concentrent sur cette même plage. Résultat, les démarcheurs continuent leur besogne ! Le changement, c’est maintenant : désormais, les professionnels devront obtenir le consentement explicite des consommateurs avant de les contacter, inversant ainsi la logique actuelle du démarchage téléphonique.

Une réponse à l’exaspération générale

Cette décision répond à une exaspération générale : « les gens n’en peuvent plus », a martelé Delphine Batho, et elle a absolument raison ! Derrière ces appels intempestifs, on retrouve, en effet, de nombreuses arnaques et pratiques commerciales abusives qui trompent les consommateurs. Ces sollicitations, souvent déguisées en offres attractives, cachent des fraudes bien orchestrées qui visent particulièrement les personnes âgées et les foyers les plus vulnérables. En inversant le principe du démarchage, cette disposition pourrait assainir le secteur et renforcer la confiance des citoyens envers les services commerciaux légitimes.

Concrètement, cette mesure étant soutenue par le gouvernement et les députés, elle pourrait rapidement être adoptée définitivement si le Sénat l’inscrit à son agenda. Cependant, son efficacité dépendra largement des moyens mis en place pour surveiller et sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas cette nouvelle règle. Un encadrement strict, avec des amendes dissuasives et des contrôles rigoureux, sera indispensable pour que cette mesure ne reste pas lettre morte. Et vous ? Après tant d’années de lutte contre ces pratiques envahissantes, pensez-vous que cette interdiction suffira à mettre un terme aux appels intempestifs ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .