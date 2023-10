En bloquant ces 17 préfixes téléphoniques, vous réduirez drastiquement le démarchage et les appels intempestifs

Vous faites peut-être partie de ceux qui ne répondent plus à aucun appel téléphonique ne provenant pas de votre liste de contacts ? Et cette habitude est très compréhensible lorsque l’on sait que l’on va être démarché pour des primes à la rénovation, vérandas ou autres arnaques… Oui, car la plupart du temps, le démarchage téléphonique, il faut le reconnaître, ce sont des arnaques ou des sollicitations financières sous couvert de bonnes affaires. Combien sont les personnes âgées à avoir été victimes de fausses mutuelles ? Et donc, au risque de manquer un appel important, nous ne décrochons plus ! La loi au sujet du démarchage téléphonique s’est pourtant renforcée, mais rien ne semble décourager les spécialistes du domaine. Le saviez-vous qu’il existe plusieurs manières d’empêcher ces appels intempestifs ? On vous explique tout !

Astuce n° 1 : le blocage manuel !

Il existe bien un dispositif appelé Bloctel qui nous protège soi-disant du démarchage téléphonique. Ceux qui y sont inscrits savent probablement combien ce système est inefficace ! Alors, une solution basique existe, mais elle est un peu fastidieuse. Lorsque vous décrochez un appel indésirable, il vous suffit de bloquer le numéro une fois que vous aurez rageusement raccroché au nez de votre interlocuteur. Fastidieux, néanmoins efficace, au prochain appel, le numéro sera bloqué et votre téléphone le renverra dans les spams sans vous déranger.

Astuce n° 2 : le blocage par numéro

Afin de simplifier la vie des consommateurs, une liste de numéros dédiés au démarchage a été établie. En bloquant ces numéros, vous diminuez considérablement le risque de recevoir des appels indésirables :

En France métropolitaine : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 et 0949.

Pour les territoires d’outre-mer : Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy : 09475 / Guyane : 09476 / Martinique : 09477 / Réunion et Mayotte : 09478 et 09479.

Cependant, attention, car certains numéros en 09 peuvent émaner de particuliers comme les clients Bouygues Télécom ou de sociétés de livraison, de VTC, etc. Il faudra donc vous référer aux deux chiffres suivant le 09. Si c’est le 48 ou le 49, il s’agit bien d’appels indésirables. Autrement, il peut s’agir d’appels importants. De plus, la liste évolue sans cesse, ainsi, il est conseillé de vous renseigner de temps à autre.

Que dit la loi au niveau du démarchage ?

Le démarchage téléphonique est régi par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020. Depuis le 1ᵉʳ mars 2023, le démarchage téléphonique des consommateurs est autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h (c’est le fuseau horaire du consommateur qui est pris en compte). Il est interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. Cela fait quand même un sacré laps de temps sur lequel nous pouvons donc être dérangés ! De plus, les démarcheurs ne sont plus autorisés à utiliser des numéros débutants par 06 ou 07, ce qui signifie que seules de « vraies personnes » vous contactent depuis ces numéros.

📱 Consommateurs : le démarchage téléphonique est désormais permis seulement du lundi au vendredi, entre 10h et 13h et 14h et 20h, et jamais plus de 4 fois par mois par le même professionnel

Pour en savoir plus, lisez notre fiche pratique

👉 https://t.co/RI4BJSrVKg pic.twitter.com/iNcYcQmm44 — DGCCRF (@dgccrf) March 1, 2023

Enfin, les démarcheurs doivent explicitement se présenter, même si nous ne pouvons pas réellement vérifier qu’ils donnent véritablement leur identité. Normalement, vous ne devriez plus être démarché plus de quatre fois par la même entreprise dans le même mois. Soyons réalistes, d’une part, cette loi n’est pas respectée, et d’autre part, elle n’est pas réellement utile puisque les démarcheurs trouvent toujours des subterfuges pour la contourner ! Que pensez-vous de cette astuce ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .