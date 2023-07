Bell, Meucci, Gray ou Reis, mais à qui revient la véritable paternité de l’invention du téléphone ?

Lorsque vous donnez votre numéro de téléphone fixe à l’un de vos interlocuteurs, vous passez peut-être pour un dinosaure ! Il n’empêche que tous les Français ne disposent pas d’un réseau de téléphonie mobile stable et fiable, que le fixe est parfois la seule manière de communiquer. Et ce téléphone fixe qui est aujourd’hui, sans fil quand même, a été inventé à la fin du 19ᵉ siècle. Le problème étant que l’attribution de cette invention qui a changé le monde n’est pas toujours définitive. Pour la plupart des personnes, l’inventeur du téléphone est Graham Bell, un ingénieur écossais. Toutefois, ce n’est pas finalement si évident que cela. Décryptage.

Hypothèse n° 1 : Graham Bell

Alexander Graham Bell est souvent crédité de l’invention du premier téléphone et a obtenu le brevet correspondant en 1876. Cependant, il est difficile de déterminer avec certitude qui a réellement inventé le téléphone. En réalité, Bell a résolu les problèmes des appareils précédents pour les rendre utilisables et marquer l’histoire avec son propre modèle. Il est important de noter que sans le travail de plusieurs autres scientifiques, cet événement aurait probablement été différent, voire impossible.

Hypothèse n° 2 : Antonio Meucci

Du côté de l’Italie, l’invention du téléphone est attribuée à un certain Antonio Meucci. Il s’avère que cet inventeur italien a, en réalité, joué un rôle essentiel dans le développement du télégraphe parlant, bien avant que Bell ne dépose son brevet en 1876. L’histoire dit que Meucci serait parvenu à élaborer un concept de communication à distance dès 1849. Son invention avait été imaginée dans le cadre de travaux dans le domaine médical. Il aurait déposé un brevet en 1856 pour un télégraphe parlant qui permettait la transmission, via un appareil, de la voix humaine et sa restitution à l’interlocuteur. Ce seraient des difficultés financières qui l’auraient empêché de déposer son brevet final, et peut-être permis à Bell de « voler l’invention » ?

Hypothèse n° 3 : Elisha Gray

Le 14 février 1876, l’Américain Elisha Gray déposa un brevet pour son appareil qu’il appelait le « télégraphe parlant », le même jour qu’Alexander Graham Bell déposa le sien. Cependant, c’est Bell qui obtint le brevet en premier. En réalité, les avocats de Bell avaient soumis leur demande quelques heures avant ceux de Gray, ce qui lui donna l’avantage. Malgré cette différence de timing, les deux inventions sont étonnamment similaires, car elles reposent toutes deux sur un transmetteur téléphonique liquide.

Hypothèse n° 4 : Johann Philipp Reis

En Allemagne, le nom de Johann Philipp Reis est souvent évoqué pour désigner l’inventeur du téléphone. Ce scientifique a conçu son appareil en 1857, soit quelque temps avant qu’Alexander Graham Bell ne dépose son brevet et à peu près à la même époque que les travaux d’Antonio Meucci. Cependant, le système de Reis présentait une limitation importante, car il n’autorisait pas de conversation continue. C’est Alexander Graham Bell qui a réussi à améliorer et à perfectionner le système jusqu’à l’obtention de son brevet.

Et pour finir, qui a inventé le téléphone, alors ?

Le téléphone fixe, autrefois considéré comme une relique d’un temps où la voix était précieuse, a été le fruit d’une course à l’innovation acharnée entre quatre scientifiques de différentes nationalités et leurs laboratoires. Alexander Graham Bell aurait mené ses expériences dans le laboratoire dans lequel Antonio Meucci avait entreposé son matériel. Bell a obtenu son brevet seulement deux ans après que l’inventeur italien ait abandonné le sien. Cela a conduit à une bataille judiciaire concernant les deux brevets, qui ne s’est achevée qu’avec la mort de Meucci en 1889. On vous laissera vous faire une idée du combat de titans autour de l’invention du téléphone.