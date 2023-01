6 inventions et innovations majeures inventées fortuitement il y a plus de 100 ans

Certains inventeurs cherchent à mettre au point des solutions novatrices pendant des années pour révolutionner le monde ou nous faciliter la vie quotidienne. En revanche, d’autres deviennent inventeurs « par accident » ! Aujourd’hui, la pénicilline, le velcro, le détecteur de fumée, la dynamite, les allumettes, et le Coca-Cola sont des produits courants ! Saviez-vous que ces six inventions avaient été découvertes par hasard ? Mais comment sont nés ces produits ? Qui les a inventés ? Alexander Graham Bell, l’inventeur du téléphone a dit un jour : « Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre ». Ce qui veut dire que même un potentiel échec peut devenir une invention géniale et révolutionnaire. Retour sur ces sept inventions accidentelles.

La pénicilline, premier antibiotique au monde

Il n’est plus utile de présenter la pénicilline, cet antibiotique a permis de sauver des millions de vies et notamment de soigner, de prévenir les maladies infectieuses. Alexander Fleming, un bactériologiste anglais un peu désordonné, ne devait pas s’attendre à ce résultat. En effet, en 1928, il travaillait sur les staphylocoques, lorsque des spores de cette moisissure ont été accidentellement déversées dans l’un des échantillons de Pétri. Dans la boîte se forment alors des moisissures et le biologiste constate qu’elle est exempte de bactérie. Il découvre par la suite que le champignon, penicillium notatum, peut vaincre les staphylocoques. Il faudra ensuite attendre dix ans pour que des chercheurs d’Oxford transforment l’invention de Fleming en médicament. Aujourd’hui, cet antibiotique est encore le plus utilisé au monde !

Les détecteurs de fumée

Si vous respectez la loi, vous devez normalement posséder un ou plusieurs détecteurs de fumées dans votre maison. Ces détecteurs ont déjà sauvé des millions de vies et sont obligatoires en France depuis la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010. Cette dernière est celle du physicien suisse Walter Jaeger qui, dans les années 1930, inventait un capteur capable de détecter les gaz toxiques. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que son capteur détecterait la fumée de sa cigarette ! Après cette découverte fortuite, il développe les premiers détecteurs de fumée et les premiers seront installés dans les entreprises dès 1950. Vous pensiez que cette invention était récente ? C’est manqué !

Le velcro

Nous avons tous, un jour, chaussé des baskets avec des scratchs, aussi appelés bandes de velcro. Pour inventer le velcro, l’ingénieur suisse George De Mestral s’est inspiré des barbes de la lampourde, une plante. Il n’avait pas réellement l’intention de devenir inventeur en 1941, alors qu’il rentre de promenade avec son chien. Il retrouve ce dernier couvert de petites barbes de lampourde. En les ôtant du pelage de son chien, il s’aperçoit que les barbes sont en forme de petits crochets et qu’ils peuvent aussi s’accrocher aux vêtements. Avec ces éléments végétaux, il crée un tissu à crochets qui deviendra, 15 ans plus tard et après un dépôt de brevet, le Velcro.

La dynamite

Dans un tout autre registre, la dynamite est une invention également arrivée par accident. Alfred Nobel découvre en 1867 que s’il mélange de la nitroglycérine avec du kieselguhr, il obtient une sorte de pâte qu’il peut façonner en bâtonnets. Il fait breveter son invention et son matériau sous le nom de dynamite.

Fier de son invention, il ne s’est jamais considéré comme l’un des inventeurs de ce qui deviendra une arme puissante. En effet, il n’avait jamais eu l’intention de créer un explosif ni encore moins une arme de guerre. Au départ, Nobel créé la dynamite afin de stabiliser la nitroglycérine volatile en y ajoutant de la poudre de silice. Lors de son processus d’invention, il provoquera tout de même des explosions conséquentes dans deux de ses usines.

Les allumettes

Avant que les allumettes n’existent, les hommes utilisaient la friction d’un silex pour allumer du feu, un geste qui pouvait parfois être laborieux. Les premières « allumettes » étaient faites de produits chimiques et contenaient une fiole en verre d’acide sulfurique enveloppée dans du papier. Il fallait alors écraser la fiole pour l’enflammer. Darwin s’amusait d’ailleurs à casser ces fioles avec les dents, ce qui n’était pas la meilleure des solutions en termes de sécurité. L’invention de l’allumette que l’on connaît revient à John Walker, un pharmacien britannique qui, en réalisant quelques expériences chimiques, gratte accidentellement un bâton enduit sur un foyer. Le bâton s’enflamme immédiatement et le pharmacien se dit qu’il peut alors exploiter ce hasard ! Il commence à vendre des « Congreve » qui sont en fait des bâtonnets de cartons enduits d’un mélange de chlorate de potassium et de sulfure d’antimoine. Ces derniers s’enflammaient lorsqu’ils étaient frappés contre un morceau de papier de verre. Il n’a pas fait breveter son invention et a été reconnu comme l’inventeur de l’allumette bien après son décès en 1859.

Le Coca-Cola

Ce soda est peut-être la boisson sucrée la plus consommée au monde et se décline sous divers goûts depuis quelques années. Le Coca-Cola original a pourtant été inventé par accident par John Pemberton, un pharmacien américain en 1866. À cette époque, le pharmacien tente de créer un antidouleur pour soulager ses blessures provenant de la guerre civile qui faisait rage aux États-Unis. Le pharmacien était dépendant à la morphine et souhaitait se défaire de cette dépendance en inventant une alternative aux opiacées.

À l’origine, le Pemberton’s French Wine Coca se compose d’alcool, de feuilles de cocaïne et de noix de kola. En 1886, l’alcool devient un produit prohibé aux États-Unis et le pharmacien doit revoir sa copie. Il remplace alors le vin par du sirop de sucre et le mélange par accident à de l’eau gazeuse. Il goûte son mélange et se dit qu’il pourrait le commercialiser sous forme de boissons plutôt que sous forme de médicaments. Le pharmacien décide de l’appeler Coca-Cola, en référence à ses ingrédients originels. La suite, nous la connaissons, puisque le Coca-Cola se vend quotidiennement à près de 1,5 milliard de bouteilles soit 547,5 milliards par an !