Pourquoi dit-on que c’est la Seine qui traverse Paris, alors que c’est totalement faux !?

Dans l’esprit des touristes, Paris est la plus belle ville du monde… Dans l’esprit des Parisiens, depuis quelques années, elle est plutôt considérée comme une ville sale, peu entretenue, parfois peu sûre aussi et surtout très chère. Enfin, pour les Franciliens, Paris est synonyme d’embouteillages, de gens pressés et de quartiers très peu fréquentables. Toutefois, tous s’accordent pour reconnaître que les quais de la Seine sont des endroits magnifiques et que les 37 ponts qui l’enjambent ont tous une histoire particulière. Pourtant, on nous aurait menti, ce ne serait pas la Seine qui traverserait Paris, mais une autre rivière : l’Yonne. Saugrenu ? Pas tant que cela, et on vous explique pourquoi immédiatement.

Retour sur la configuration de l’Yonne et de la Seine

Dans nos livres de géographie, nous apprenons que la rivière Yonne prend sa source sur le mont Préneley, à 738 m d’altitude, au cœur de la forêt de La Gravelle dans le massif du Morvan. (Source : Wikipédia). Toujours dans ces livres de géographie, on apprend aussi qu’elle se « jette » dans la Seine à Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne. L’Yonne se jetterait donc dans la Seine qui, elle, est un fleuve, qui rejoindrait Paris, puis poursuivrait son chemin jusqu’en Seine-Maritime, où elle se jette dans la Manche, entre Le Havre et Honfleur. Voici donc ce que l’on nous enseigne depuis la nuit des temps.

Mais alors, pourquoi serait-ce faux ?

Dans une vidéo publiée sur TikTok, Lorant Deutsch, acteur, mais aussi grand spécialiste de l’Histoire de Paris, explique très clairement la controverse. Il a écrit de nombreux livres sur tous les aspects de la capitale (métro, souterrain, Histoire, etc.) Et il explique ou réexplique certaines règles hydrographiques. Concrètement, les cours d’eau sont déterminés en fonction de l’importance de leurs débits.

Un fleuve a donc plus de débit qu’une rivière. Or, le débit de l’Yonne est de 93 m³/s et celui de la Seine est de 80 m³/s. Par conséquent, la Seine serait un affluent de l’Yonne, et non l’inverse. En d’autres termes, hydrographiquement parlant, ce serait donc l’Yonne qui traverserait Paris, puisqu’elle apporte plus d’eau, et non la Seine.

Et pourquoi dit-on alors que la Seine traverse Paris ?

Selon la version la plus largement acceptée, apparemment, cette préférence est le résultat d’une influence remontant à l’époque gauloise. En effet, il est suggéré que les prêtres et les druides qui officiaient aux sources de la Seine, considérés comme plus puissants, auraient promu l’idée de la supériorité de leur rivière. Ces sources étaient le site d’un temple gallo-romain important qui attirait de nombreux pèlerins en quête de guérison grâce à cette eau réputée sacrée.

Situées en Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de Source-Seine, il est intéressant de noter que les sources de la Seine sont toujours la propriété de la Ville de Paris. La Seine ou l’Yonne du coup, c’est comme vous voulez, accueillera les épreuves olympiques des JO de Paris 2024. Encore faudra-t-il que le fleuve soit prêt, car plusieurs épreuves de préparation ont été annulées cet été, pour cause de pollution. Que ce soit la Seine ou l’Yonne, finalement, cela n’a pas réellement d’importance, et une promenade avec les Bateaux-Mouches reste un incontournable à faire, si vous traversez Paris !

