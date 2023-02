« La nécessité est mère de l’invention », mais que veut dire cette vieille expression ?

Les inventions sont des concepts ou des produits qui n’existent pas encore et qui sont utiles à l’homme. La définition de l’invention « étant une méthode, une technique, un moyen nouveau par lequel il est possible de résoudre un problème pratique donné. Une invention est une création nouvelle. Elle est, en général, reconnue par la délivrance d’un brevet d’invention ». (Source : Wikipédia). Un jour, dans le livre La République, Livre II, le philosophe Platon a dit : « la nécessité est mère de l’invention ». Un philosophe de la Grèce Antique, né 428/427 av. JC. Cette expression, que l’on utilise encore aujourd’hui, prend tout son sens. En effet, une invention peut changer le monde en bien, notamment pour le cas de certains vaccins ou en mal, pour la bombe atomique par exemple ! Cependant, que signifie vraiment cette expression très ancienne ? On vous explique tout.

La nécessité est mère de l’invention, comment l’interpréter ?

Cette locution française est assez simple à comprendre avec quelques exemples concrets. Avant l’invention du mouchoir, comment pensez-vous que les personnes se mouchaient ? Une forte expiration pour se vider le nez suffisait probablement ? Puis, les populations se sont civilisées et ont commencé à utiliser du tissu. Ils cousaient ce dernier en forme de carré pour se moucher, puis le lavaient. Ce qui permettait tout de même à certaines bactéries récalcitrantes de se développer au passage. L’invention du mouchoir vient donc d’une nécessité de l’homme. Et c’est également le cas de la serviette hygiénique pour les femmes ou encore des vaccins dans d’autres registres. En effet, ces derniers sont inventés pour répondre à une nécessité : celle de soigner ou d’éradiquer une maladie. Pour les mouchoirs, la véritable révolution a eu lieu en 1926, lorsque le “Kleenex” a été inventé. Notons toutefois que le mouchoir jetable n’a plus la cote aujourd’hui, notamment du fait de son côté jetable.

Des inventions qui furent utiles, aujourd’hui décriées !

Vous ne connaissez peut-être pas Sten Gustaf Thulin, un ingénieur suédois. Et pourtant, vous avez tous utilisé, un jour, son invention. Cet homme est l’inventeur du sac en plastique en 1965. Appelé poche dans le Sud-Ouest de la France, cet accessoire a révolutionné nos emplettes. Dans les années 1990, souvenez-vous, ils étaient disponibles en quantité assez astronomique aux caisses des supermarchés. Ces sacs que l’on pensait révolutionnaires se révèleraient, quelques décennies plus tard, de véritables fléaux pour l’environnement.

En 2016, soit à peine 50 ans après son invention, il a été irrévocablement interdit dans les supermarchés, au profit de sacs payants, réutilisables et échangeables ou de sac en tissus, lavables, bien moins polluants. Cependant, cette invention du sac en plastique était néanmoins née d’un besoin de l’humain : pouvoir transporter des denrées alimentaires et autres objets.

Pourquoi faut-il déposer un brevet d’invention ?

Vous serez peut-être l’inventeur d’un produit révolutionnaire, si vous identifiez un besoin qu’aucun produit sur le marché peut satisfaire. Si tel est le cas, une fois que vous aurez pensé votre invention, que vous l’aurez prototypée, il ne faudra pas trop l’ébruiter ! Les « vols d’invention » sont fréquents et les plagiats sont nombreux. Pour protéger votre invention, et probablement devenir l’inventeur du siècle, il faudra ainsi déposer une demande de brevet d’invention à l’INPI pour la France. Cette demande n’est pas un brevet d’invention, mais la preuve que l’invention est la vôtre. Ce qui la protègera des copies ou d’éventuelles fuites de ceux à qui vous aviez confié votre « secret ».