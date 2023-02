L’invention de Vestas va résoudre le principal problème « écologique » des pales d’éoliennes

Vous avez forcément aperçu les immenses éoliennes terrestres ou offshores, et il y a de fortes probabilités qu’elles proviennent de Vestas, l’entreprise danoise, leader du marché de l’éolienne en Europe. L’écologie et la protection de l’environnement sont au cœur des recherches menées par Vestas, qui vient de dévoiler une solution de circularité pour mettre fin à la mise en décharge des pales de turbines. Depuis la création et l’installation des éoliennes, leur principal problème était de ne savoir que faire des pales devenues obsolètes ou inutilisables. Avec la nouvelle solution Vestas qui rend les pales recyclables, ce serait donc un nouveau mode d’économie circulaire qui pourrait s’installer. Découverte.

Les nouvelles pales Vestas, qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise danoise vient de dévoiler une nouvelle solution qui rend circulaire les pales de turbine à base d’époxy, sans qu’il soit nécessaire de modifier la conception ni la composition du matériau des pales. Ceci est rendu possible grâce à une nouvelle technologie chimique découverte récemment. Une solution développée avec plusieurs partenaires, qui peut également être appliquée aux pales qui sont déjà en service. Dès que cette technologie sera définitivement au point, le recyclage des pales et leurs mises en décharges ne seront plus de mise. Le recyclage des pales d’éolienne était un vrai problème, et parfois un frein au développement de l’énergie éolienne, avec cette question de savoir qu’en faire après leur utilisation originale. Certains les recyclent en abri à vélo ou mobilier urbain, mais c’est impossible pour toutes les pales. « À l’avenir, nous pouvons désormais considérer les anciennes pales à base d’époxy comme une source de matière première » déclare Lisa Ekstrand, vice-présidente et responsable du développement durable chez Vestas.

Pourquoi est-ce une très bonne nouvelle ?

Dès que la nouvelle technologie inventée par Vestas sera mise en œuvre, les pales actuellement entreposées dans les décharges pourront également être recyclées. Cela marque le début d’une nouvelle ère pour l’industrie éolienne et accélère notre progression vers la circularité, redéclare Lisa Eksrand. S’il était difficile de recycler les pales des turbines, c’était en raison des propriétés chimiques de la matière avec laquelle elles sont conçues : la résine époxy. Très solide et résiliente, cette substance semblait impossible à décomposer avec des composants réutilisables. De nombreuses entreprises ont imaginé changer la matière des pales,ou de modifier la résine époxy pour la rendre recyclable.

Mais, aucune n’avait encore imaginé la solution de Vestas, qui repose sur un nouveau procédé chimique permettant de décomposer chimiquement la résine époxy en matériaux de qualité vierge. Un processus chimique découvert récemment, qui montre que les aubes de turbine, en ou hors-service, peuvent être transformées. Cela, dans l’optique de les rendre à nouveau en l’état de matière première pour la construction de nouvelles aubes de turbine. D’après les déclarations de l’entreprise, ce nouveau procédé chimique reposerait sur des produits chimiques largement disponibles sur le marché. Une fois mis au point, ce nouveau procédé, tenu secret évidemment, permettra aussi de recycler tous les objets construits à partir de résine époxy.

Vestas, c’est qui ?

Vestas Wind Systems A/S, communément appelée Vestas, est une entreprise danoise fabricante d’éoliennes fondée par Peder Hansen. En France, l’entreprise Vestas se trouve à Pérols (34) depuis 2002. Elle est l’entreprise leader du secteur éolien depuis 2015, avec 30 % des ventes d’éolienne en France. Près de 24 % des éoliennes présentes sur le territoire sont signées Vestas et représentent une puissance installée de 1073 MW. Vestas est le partenaire mondial de l’industrie énergétique pour les solutions d’énergie durable. Ils conçoivent, fabriquent et entretiennent des éoliennes offshores ou terrestres dans le monde entier, fournissant environ 160 GW dans 88 pays. En proposant des pales recyclables, Vestas ajoute une corde essentielle à son arc. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Vestas.com.