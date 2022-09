Ces pales d’éoliennes seront recyclées en housses d’ordinateur, en couches pour bébé ou encore en bonbons gélifiés…

Même si elles font aujourd’hui débat, il faut reconnaître que les éoliennes ont le vent en poupe, et qu’elles sont une forme d’énergie renouvelable de plus en plus populaire. Mais elles présentent également un problème majeur : celui du recyclage de leurs immenses pales. Dans le domaine du recyclage, mais surtout de la fabrication des pales, la recherche avance et se concentre sur des matériaux qui pourraient ensuite être transformés en d’autres produits. Une équipe de scientifiques américains a découvert une nouvelle résine composite adaptée à leur fabrication, qui pourraient ensuite devenir des feux de voitures, des couches pour bébé et même des petits bonbons comme les oursons en gélatine. Etonnant ? On vous explique tout !

Comment sont fabriquées ces pales ?

John Dorgan, l’un des concepteurs de cette nouvelle matière, la présente ainsi : “La beauté de notre système de résine est qu’à la fin de son cycle d’utilisation, nous pouvons la dissoudre, ce qui la libère de la matrice dans laquelle elle se trouve, de sorte qu’elle peut être utilisée encore et encore dans une boucle infinie“. C’est donc vers l’économie circulaire que se dirige cette nouvelle conception des pales d’éolienne. Aujourd’hui, certaines d’entre elles sont fabriquées en fibre de verre, et peuvent mesurer la moitié d’un terrain de football. Certaines entreprises ont trouvé des solutions pour recycler la fibre de verre, mais bon nombre d’éoliennes mises au rebut finissent en décharge, venant polluer encore un peu plus la planète. A l’évidence, puisque l’éolien se « démocratise » de plus en plus, le problème des pales qui polluent risque de s’aggraver. Pour un maximum d’efficacité, les pales doivent être de plus en plus grandes, et donc polluer de plus en plus.

Quelle est l’innovation des chercheurs américains ?

Dorgan et ses collègues de l’université d’État du Michigan ont fabriqué un nouveau matériau pour turbine en combinant des fibres de verre avec un polymère d’origine végétale et un polymère synthétique. Concrètement, les panneaux sont fabriqués à partir de cette résine thermoplastique utilisées pour les turbines ou les pièces automobiles. Les chercheurs ont en fait, dissout les panneaux dans un nouveau monomère et en ont retiré physiquement les fibres de verre, ce qui leur a permis de refondre le matériau dans de nouveaux produits du même type, sans détériorer leurs propriétés physiques.

Quel avenir pour cette matière innovante ?

Une fois les pales d’éolienne mises au rebut, la nouvelle résine pourrait être utilisée dans de nouvelles applications. Par exemple, en la mélangeant avec différents minéraux, ils sont parvenus à créer une pierre de culture qui pourrait être transformées en objets du quotidien, comme un comptoir de bar, ou encore des éviers de cuisine. En broyant le matériau et en le mélangeant à d’autres résines plastiques par moulage ou injection, ils pourraient aussi servir à fabriquer des housses pour ordinateurs ou des outils électriques. Mais le plus étonnant serait probablement de les transformer en bonbons à la gélatine ! En augmentant la température de la digestion et en convertissant le PMMA en acide polyméthacrylique, un polymère superabsorbant, ils pourraient fabriquer des couches pour bébé. La digestion alcaline a également produit du lactate de potassium, qui peut être purifié et transformé en bonbons et en boissons pour sportifs. “Nous avons récupéré du lactate de potassium de qualité alimentaire et l’avons utilisé pour fabriquer des bonbons en forme d’ours en gélatine, que j’ai mangés“, explique M. Dorgan. Il faudra peut-être dépasser ce qu’ils appellent le « facteur beurk » pour avaler ces bonbons ou ces boissons à base de pale d’éolienne, mais ils prouvent en tout cas qu’il est possible de fabriquer [ENFIN] des pales réutilisables !