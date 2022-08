RecyclableBlade : la première éolienne équipée de pales recyclables est testée en conditions réelles

Les parcs éoliens poussent comme des champignons un peu partout dans le monde. En effet, le vent est une source primordiale d’énergie renouvelable qui nous est offerte pour les années à venir. Mais les éoliennes représentent aussi un problème majeur : celui du recyclage des énormes pâles qui, pour le moment, terminent leurs vies dans des décharges. Certains pays comme le Danemark les réutilisent comme mobilier urbain, mais ce n’est malheureusement qu’une toute partie des éoliennes qui est recyclée. Siemens Gamesa vient de mettre au point le concept de « RecyclableBlade », des pales recyclables qui peuvent être utilisées pour créer de nouveaux produits lorsqu’elles ont fini de capter le vent. La première est déjà testée en mer du Nord, dans le parc offshore de Kaskasi. Découverte !

Quelle est l’innovation de Siemens Gamesa ?

Les pales RecyclableBlade utilisent en fait un nouveau système de résine époxy qui exploite la technologie exclusive Recyclamine des partenaires du projet, Aditya Birla Advanced Materials. A la différence des matériaux traditionnels, le système de résine permet le recyclage de la pale, et la récupération du renfort et de la matrice en résine. Ainsi, les pales peuvent être réutilisées, et réaffectées dans une sorte de circuit fermé. La résine spéciale a également été conçue pour qu’elle durcisse plus rapidement, ce qui

Que deviendront ces pales en résine époxy après ?

A la différence des pales classiques, les matériaux qui composent ces pales innovantes comme la résine, la fibre de verre, le bois et d’autres seront séparés grâce à une solution d’acide douce, puis serviront à fabriquer des valises ou des boitiers d’écran par exemple. La première turbine équipée de pales recyclables de 81 mètres de long est actuellement testée en conditions réelles et produit de l’électricité en mer du Nord. Marc Becker, PDG de la Business Unit Offshore de Siemens Gamesa, explique que cette technologie a été mise au point en 10 mois seulement. Et il ajoute : “C’est impressionnant et cela souligne le rythme auquel nous devons tous avancer pour fournir une capacité de production suffisante pour lutter contre l’urgence climatique mondiale”. Grâce à cette technologie innovante, il serait donc possible assez rapidement et assez facilement de concevoir des éoliennes vertueuses… Les groupes EDF et WPD Offshore seraient intéressés pour développer ces systèmes de pales recyclables et c’est plutôt une excellente nouvelle !

L’éolien en France en quelques chiffres…

En France, trois régions produisent près de 60% de la production d’électricité éolienne. Le Grand-Est produit 7.67 TWh, les Hauts-de-France en produisent 8.95 TWh et l’Occitanie, 3.75 TWh. En 2019, le parc éolien français se composait presque exclusivement de structures terrestres, et de 7 parcs offshore en cours de développement dans le Calvados, les Côtes d’Armor, la Loire-Atlantique, la Seine Maritime avec deux parcs à Fécamp et Le Tréport, la Vendée et le Nord-Pas-de-Calais. Ces parcs, qui devraient être mis en service entre cette année et 2027, produiront une puissance totale d’environ 3 900 MW. A l’échelle mondiale, c’est la Chine qui est le premier producteur d’énergie éolienne, suivie par les Etats-Unis et l’Allemagne. La France se trouve pour le moment au 8ème rang mondial, ce qui n’est déjà pas si mal ! Plus d’infos : Siemens Gamesa.