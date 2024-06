Airiva : ce mur d’éoliennes développant une puissance totale de 10 kW s’apprête à être testé

Le concept de mur d’éoliennes de Joe Doucet a fait forte impression lors de sa présentation en 2021. L’année dernière, j’ai même écrit un article sur ce dispositif énergétique censé produire de l’électricité verte tout en faisant office d’élément décoratif pour les bâtiments et les espaces publics. Après tout, le designer américain est réputé pour ses créations qui mettent l’accent sur l’élégance et l’innovation. Et l’Airiva ne déroge donc pas à la règle. Contrairement aux générateurs éoliens conventionnels dont l’hélice est montée sur un axe vertical, cette éolienne révolutionnaire adopte une conception assez différente. Au début, l’idée consistait à construire un « mur » rectangulaire composé d’une vingtaine turbines développant une puissance totale de 10 kW.

Des améliorations majeures

Depuis l’annonce du projet, Joe Doucet et ses partenaires se sont efforcés d’améliorer la conception de la machine. Ils auraient examiné une dizaine de configurations de pales avant de tomber sur la bonne. Dans sa version actuelle, l’Airiva est ainsi doté d’une seule pale de forme hélicoïdale. Il faut savoir que l’éolienne se trouve actuellement au stade de prototype. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les choses ont largement évolué au cours de ces derniers mois puisque l’équipe s’apprête désormais à tester la turbine à grande échelle. Parmi les améliorations apportées figure également l’ajout d’un système de contrôle plus avancé ainsi que d’une plateforme de gestion énergétique et de communication.

Compléter les solutions d’énergie renouvelable existantes

D’après le designer américain, son éolienne n’entrera pas en concurrence avec les dispositifs de production d’énergie renouvelable existants. Au lieu de cela, elle est censée compléter les offres disponibles sur le marché. Chaque unité de l’Airiva comprend désormais 8 turbines dont la production annuelle d’électricité avoisinerait les 2200 kWh. Un chiffre qui parait un peu exagéré dans la mesure où le rendement variera forcément en fonction de l’emplacement de l’installation.

N’oublions pas non plus que le vent est source d’énergie intermittente. Quoi qu’il en soit, cinq unités de ce type permettraient à une maison américaine de taille moyenne de vivre complètement en autoconsommation énergétique tout au long de l’année.

Bientôt disponible à l’achat ?

Des prototypes fonctionnels du mur d’éoliennes devraient être livrés auprès d’un certain nombre de clients pour être testés au second semestre de cette année. L’entreprise de Joe Doucet prévoit d’ouvrir les précommandes en 2025. « La conception surélevée joue un rôle important dans l’adoption et s’intègre à l’architecture et à l’infrastructure de nos paysages urbains et suburbains pour rapprocher l’énergie propre de l’endroit où nous vivons et travaillons », a par ailleurs expliqué l’entrepreneur dans un récent post sur Linkedin. Plus d’infos : airiva.com. Seriez-vous intéressés par ces éoliennes design ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .