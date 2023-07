Airiva, un mur d’éoliennes prêt à être installé dans le jardin inventé par le designer Joe Doucet

L’énergie éolienne est une énergie verte et disponible. Voilà pourquoi elle figure parmi les sources d’énergie renouvelables les plus convoitées dans le monde. Force est cependant de reconnaître que, quand on parle d’un tel concept, on a tendance à penser à ces structures géantes équipées de turbine à trois pâles se trouvant près des côtes ou dans les champs, loin des habitations. Avec l’une de ses dernières créations, le designer new-yorkais Joe Doucet veut visiblement changer cette notion.

Une vingtaine de turbines verticales

Doucet a effectivement conçu un mur d’éoliennes qui convertit l’énergie du vent en électricité. Il s’agit d’un mur rectangulaire composé de 25 turbines verticales, entraînant chacune un générateur de 400 W. Théoriquement, l’installation peut donc générer une puissance de 10 kW. Un chiffre qui est pourtant loin de la réalité, car la production d’un générateur d’une éolienne dépend d’un certain nombre de facteurs. En plus de la vitesse du vent, l’orientation des turbines est primordiale. Or, cet élégant mur d’éoliennes est principalement conçu pour être installé près des maisons, notamment dans les jardins.

Quelle est la production réelle ?

Compte tenu de ces facteurs, il ne faut pas trop s’enthousiasmer par rapport aux données partagées par le designer. Selon France Energie Eolienne, vu que la vitesse du vent change constamment, il faut prendre en considération le paramètre appelé « facteur de charge ». Celui-ci désigne la production réelle d’une éolienne par rapport à sa production maximale théorique au cours d’une année. Théoriquement, une puissance de 10 kW permettrait de produire 240 kWh d’électricité en 24 h. Considérant le facteur de charge de l’éolienne qui se chiffre en général à 25 %, on ne pourrait utiliser que 60 kWh de cette énergie…

Vers une collaboration avec des fabricants ?

En tout cas, comme il est compact et esthétique, ce mur d’éolienne de Doucet convient parfaitement aux zones urbaines. Il pourrait ainsi trouver sa place non seulement dans les jardins privés, mais aussi le long des autoroutes et à l’extérieur des bâtiments. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le designer vise très loin. Il a déjà manifesté son intention de collaborer avec des marques pour d’éventuelles productions en masse. Toutefois, il affirme vouloir fixer lui-même le prix afin que sa technologie puisse profiter au plus grand nombre de personnes possible. Plus d’informations : joedoucet.com