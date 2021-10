Il invente un “mur éolien” urbain pour alimenter les villes en électricité

Depuis quelques années maintenant, les recherches sur la production d’énergie verte s’intensifient. De nombreux facteurs poussent les chercheurs et designers à innover dans ce domaine, afin de freiner le réchauffement climatique (en attendant de le stopper).

Panneaux solaires, centrales marémotrices, éoliennes, ces manières de produire de l’énergie font l’objet de toutes les attentions. Mais, avec l’éolien vient le problème de la place que prennent les éoliennes. Il est en effet difficile aujourd’hui d’installer une éolienne dans son jardin, ou même en ville par exemple. Pour tenter de contrer ce problème, dans des endroits pour le moment inaccessibles, un designer américain Joe Doucet vient de proposer un concept plutôt novateur : le mur éolien. Présentation.

Le Wind Turbine Hall de Doucet

Pour faire venir l’énergie éolienne en ville, il faut inventer un concept qui permettrait de transformer les énormes éoliennes en petites structures adaptables aux petits espaces. Joe Doucet dévoile sur son site internet un superbe mur de petites éoliennes, à faire pâlir d’envie tous les récalcitrants aux hélices.

Concrètement, le mur du designer new-yorkais part d’une démarche éco-responsable qui s’intègre dans le mobilier urbain. Le dispositif se présente sous la forme d’un mur qui regroupe 25 aérogénérateurs individuels carrés et fixés sur des tiges verticales. Mesurant 2.50 m de haut sur 8 m de large, il serait capable d’alimenter toute une maison en électricité si le concept venait à voir le jour.

Grâce à la force du vent, les aérogénérateurs reliés à une centrale tournent et produisent de l’électricité. De prime abord, ils rappellent d’ailleurs un peu les petits moulins à hélice que les enfants utilisent sur la plage. Le mur pourrait être agrandi en largeur, pour s’adapter à une plus grande maison par exemple.

Ce projet n’est qu’à l’état de concept pour le moment, mais le designer serait déjà en relation avec certains fabricants. La phase de commercialisation pourrait donc débuter prochainement si les négociations en cours aboutissent.

L’énergie éolienne en France

En France, le secteur de l’énergie éolienne progresse beaucoup depuis quelques années: en 2018, l’énergie éolienne représentait 5.9% de la production totale. Deux ans plus tard, en 2020, la part de production nette d’électricité par l’éolien était de 8.8%. Le parc éolien français se concentre pour 50% des éoliennes sur les Hauts-de-France et le Grand-Est, deux régions pionnières en la matière.

En 2018, la France était le 4ème producteur européen d’électricité éolienne, et le 9ème producteur mondial. Cette même année, la France comptait 1380 parcs pour 8000 éoliennes environ. Selon l’ADEME, la France aurait le deuxième potentiel éolien d’Europe juste après la Grande-Bretagne, par sa taille et sa position géographique. L’ADEME fournit d’ailleurs une carte des régions à haut potentiel éolien, et ce sont les régions de l’Ouest qui permettraient de fournir le plus d’électricité.

Ainsi, des départements de la Vendée en remontant jusqu’au Pas-de-Calais, mais également les départements de la vallée du Rhône, donneraient un potentiel éolien de 30 000 MWA. Aujourd’hui, le potentiel éolien des installations déjà en place est estimé à 80 GM pour l’éolien terrestre et 140 GW pour le flottant. Nul doute qu’avec des murs éoliens intégrés dans le paysage urbain, la capacité de production serait encore plus importante. Une piste intéressante à suivre de près.