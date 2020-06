Unéole : quand l’éolien débarque dans les villes

Les efforts continuent pour développer des solutions d’énergies renouvelables. La jeune start-up lilloise Unéole a pour sa part décidé de miser sur l’énergie éolienne en proposant des installations spécialement pensées pour les zones urbaines.

Une éolienne urbaine qui innove : L’entreprise Unéole a annoncé le lancement d’une éolienne urbaine qui présente une double particularité intéressante : celle d’associer l’énergie du vent et du soleil, mais également d’être fabriquée à partir de matériaux recyclés. La structure de l’installation est basée sur le « concept technologique rotor de Savonius » : nous avons affaire à une éolienne à axe verticale qui fait à peu près quatre mètres de haut, pour deux mètres de diamètre. L’éolienne est composée de trois étages qui sont traversés par un axe de rotation sur laquelle sont vrillés plusieurs godets demi-cylindriques (et non des pales) par étage.

La structure et le fonctionnement de l’éolienne Unéole ont été spécialement pensés pour s’adapter parfaitement à l’environnement urbain. L’installation est en effet très compacte, mais elle présente également le plus d’être silencieux. Chaque éolienne peut produire entre 1 000 à 1 500 kWh d’énergie par an, tout dépendra de son exposition. Dans tous les cas, elle peut démarrer par vent très faible, pouvant également produire de l’énergie la nuit et en hiver.

En tant que telle, l’installation est vraiment pleine d’avantages. C’est en tout cas ce qu’argumente Quentin DUBRULLE, fondateur et PDG de la jeune start-up, dans un échange avec le site Internet La Tribune : « cette technologie [le concept rotor de Savonius, ndlr] a deux avantages pour le contexte citadin, elle ne vibre pas et reste silencieuse. Elle s’adapte aussi très bien aux vents perturbés, caractéristiques de l’environnement des villes. »

Encore quelques limites à surmonter

Avec son éolienne urbaine, Unéole souhaite proposer une installation à la fois pratique, écologique, mais surtout pas chère par rapport aux éoliennes classiques (celles avec des pales). La jeune start-up a en effet annoncé un prix avoisinant les 5 000 dollars, contre 10 000 à 55 000 dollars pour l’aménagement d’une éolienne domestique « standard ».

Il ne reste plus qu’à surmonter quelques problèmes, notamment au niveau de l’installation : l’éolienne doit par exemple être installée en hauteur, au moins 15 à 20 mètres au sommet du toit de la maison. Il faut également que l’éolienne soit aménagée dans un endroit où il n’y a aucun obstacle qui pourrait freiner le vent et réduire la productivité de l’installation.