Chine : la plus grandes éoliennes du monde balayera une surface équivalente à 6 terrains de foot

L’énergie éolienne est un enjeu majeur pour les années qui viennent. De plus en plus de pays sortiront petit-à-petit du nucléaire et l’éolien semble être une alternative plausible. Le marche des éoliennes est donc porteur pour de nombreuses entreprises. Et une certaine société chinoise, MingYang Smart Energy devrait proposer bientôt la plus grande éolienne au monde.

Selon le constructeur, elle verra le jour en 2024 et devrait avoir une capacité de 16 MW, soit encore plus puissante que la Haliade-X de General Electric. Une puissance phénoménale, probablement due à ses dimensions hors normes. Présentation.

L’éolienne de tous les records

En Chine, Ming Yang Wind Power Group Limited est le plus grand fabricant privé d’éoliennes. Ils viennent d’annoncer l’arrivée de la MySE 16.0-242 qui sera l’une des plus grandes éoliennes « offshore » du monde.

242 m de haut, trois pales de 118 m chacune, qui seront capables de balayer une surface équivalente à 6 terrains de foot (46000 m²). Une seule éolienne de ce type pourrait générer environ 80 000 MWh d’électricité annuelle, ce qui lui permettrait d’alimenter environ 20 000 foyers. En France par exemple, on sait qu’il faut environ 6 éoliennes pour alimenter 12 000 personnes.

L’entreprise chinoise produit déjà un modèle baptisé MySE 11.0-203, mais le modèle géant produira 45% de plus que lui. Chaque éolienne sera ancrée au fond de la mer, pour une durée de 25 ans. Elles pourront résister aux typhons et autres aléas climatiques très présents dans cette région du globe. Le premier modèle devrait être positionné en 2022 pour être opérationnel en 2023. Cependant cette première éolienne serait celle des tests, et la production commerciale devrait débuter en 2024.

Une puissance encore inconnue

Aujourd’hui, c’est General Electric qui possède la plus grande éolienne du monde. Son nom : Haliade X, qui fonctionne depuis 2019. Elle possède une capacité de production située entre 12 et 14 MW. Siemens Gamesa travaille également sur le développement d’une éolienne géante permettant de produire 15 MW annuels. Si tout va bien, celle-ci devrait voir le jour d’ici la fin de cette année 2021.

Aujourd’hui, produire de l’électricité « offshore » coûte cher ! Mais selon une étude publiée dans la revue Nature, les prix devraient baisser de 37 à 49% d’ici 2050, d’où l’intérêt des sociétés à produire des éoliennes géantes dès maintenant. Jusqu’où iront-ils ? Ce sera sans doute un enjeu majeur de l’industrie électrique du futur.

Comment fonctionne une éolienne ?

Le site Edf nous explique le fonctionnement d’une éolienne qui, produit de l’électricité grâce au vent; celui-ci actionne les pales d’un rotor, qui, lui-même fait entrer en mouvement un alternateur. Le mât d’une éolienne varie entre 10 et 100 m de haut.

Le rotor se situe au bout du mât, là où les vents soufflent le plus fort. Pour produire de l’électricité, la force du vent doit être d’au moins 15 km/h mais les éoliennes possèdent un système de sécurité qui les empêchent de fonctionner si la vitesse du vent atteint 90 km/h. Le rotor entraîne un arbre (axe) qui est relié à l’alternateur qui produit un courant alternatif. Un parc de 6 éoliennes peut alors couvrir les besoins d’environ 12000 personnes.

Que représente l’énergie éolienne en France ?

En 2018, l’énergie éolienne en France représentait environ 5.9% de la production nette d’électricité. Depuis, le taux ne cesse de croître, en 2020, il était de 7.9%. Les plus grands parcs éoliens français se situent dans les Hauts-De-France et dans le Grand-Est. La France est le 4ème producteur d’électricité éolienne d’Europe, et le 9ème producteur mondial.

Les premiers producteurs européens sont l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne.

En revanche, la plupart des éoliennes françaises viennent de l’étranger. Cependant, le marché commence à s’ouvrir à la France, et quelques composants y sont désormais fabriqués. La taille et la position géographique de la France offrent un fort potentiel de production d’électricité par éolienne. Ce mode de production avec une énergie renouvelable devrait donc s’étendre dans les années à venir.