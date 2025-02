Inergys : l’invention d’une éolienne à pales synchronisées qui produit plus d’électricité

En France, l’éolienne est la deuxième EnR la plus utilisée dans la production d’électricité, selon IFPEN (IFP Énergies Nouvelles). Cependant, si elle constitue une excellente solution pour obtenir de l’énergie décarbonée et lutter contre le réchauffement climatique, elle comporte quelques inconvénients qui rendent son exploitation relativement compliquée. D’une part, il est généralement nécessaire de créer des parcs coûteux et, d’autre part, les dispositifs utilisant cette énergie propre émettent souvent des nuisances sonores et ne peuvent être installés à proximité des habitations. Pour pallier ces problèmes et rendre les éoliennes plus accessibles, Inergys a mis au point un aérogénérateur à axe vertical et à pales synchronisées, adapté à différents types d’environnements, comme celui urbain.

Une éolienne de taille restreinte

Contrairement aux éoliennes classiques dont les pales sont installées sur des mâts allant de 80 à 100 m de hauteur, l’aérogénérateur d’Inergys est de taille plus restreinte. Sa base a une largeur de 2,4 m et il a une hauteur d’environ 2,7 m. Son poids, quant à lui, est de 450 kg. Grâce à ses dimensions réduites, le dispositif peut facilement être installé sur un immeuble à toit plat ou au sol, dans une zone plus ou moins dégagée. Par ailleurs, il n’a aucun impact négatif sur les paysages et selon le fabricant, il n’émet aucune nuisance sonore. Ce qui le rend parfaitement adapté aux zones habitées, notamment les villes.

Un dispositif de production d’électricité performant

Outre ses dimensions restreintes, l’aérogénérateur de l’entreprise française fondée par Thierry Lamidieu se différencie des éoliennes traditionnelles par son axe vertical et ses pales synchronisées. Grâce à cette conception innovante, il est capable de produire de l’électricité avec des vents modérés (environ 3 m/s) provenant de différentes directions et de capter efficacement l’énergie cinétique. Il est important de noter que l’éolienne conçue par Inergys a une puissance de 3,3 kWc. En outre, sa turbine est équipée d’une carte de communication délivrant des données opérationnelles aux utilisateurs de manière régulière, afin qu’ils puissent, entre autres, surveiller ses performances et la production d’énergie.

Une éolienne autonome et fiable

Si certaines éoliennes doivent être raccordées au réseau pour réaliser des opérations comme celle visant à arrêter leurs pales, l’aérogénérateur d’Inergys est totalement autonome. Ce dispositif ne nécessite aucune source d’électricité pour son système de freinage et de transmission de données, et peut donc être installé dans des zones isolées. Par ailleurs, il est conçu pour résister aux vents violents et sa structure est constituée de matériaux de grande qualité, garantissant une grande robustesse et une durée de vie élevée. Pour information, l’entreprise française commercialise d’autres produits basés sur son éolienne innovante, à savoir le GreenPack et la Pylolienne. Le GreenPack est un aérogénérateur combiné à des panneaux photovoltaïques.

L'objectif de la société est de permettre aux utilisateurs d'optimiser leur production d'électricité, quelle que soit la saison. La Pylolienne, quant à elle, est une éolienne destinée aux entreprises évoluant dans le secteur de la télécommunication. Elle est équipée de pylônes télécom, alimentés en partie par l'électricité produite grâce à l'énergie cinétique du vent. Vous trouverez plus d'informations sur l'aérogénérateur et les autres produits de l'entreprise sur inergys.fr.