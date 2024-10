Plus grande qu’un terrain de foot (270 m), les pales de cette éolienne vont produire 15 MW d’électricité

Dans les années à venir, il nous faudra absolument miser sur les énergies renouvelables pour favoriser ce que l’on appelle désormais la transition énergétique. Utiliser le soleil, l’eau, mais également le vent pour produire de l’électricité, deviendra une nécessité pour limiter les dépendances aux énergies fossiles et leurs conséquences environnementales. Dans cet article, je vous invite à découvrir une éolienne chinoise absolument monstrueuse, qui s’avère être la plus grande éolienne au monde, à ce jour. Et, c’est l’entreprise chinoise Sany Renewable Energy qui en est à l’origine. Avec une puissance impressionnante de 15 MW, ce prototype devrait révolutionner le monde entier, et accélérer la transition énergétique. Découverte.

La plus grande éolienne du monde

Pour le moment, elle est un prototype et est baptisée du nom de code SI-270150. En entrant dans les détails, on se dit que l’on est quelque peu dans la démesure ! Imaginez un monstre d’acier doté de pales de 131 mètres de long couvrant une surface de 57 256 m², soit l’équivalent de près de 11 terrains de football américain. C’est aussi l’éolienne de tous les records : puissance de 15 MW, diamètre du rotor terrestre de 270 m, entre autres. Pour rappel, la plus grande éolienne avant celle-ci présentait une puissance de 12 MW et un diamètre de rotor de 240 m ! Cette nouvelle éolienne sera capable de produire suffisamment d’électricité pour alimenter 160 000 foyers pendant un an. Impressionnante !

Des matériaux durables et écologiques

Tous ces chiffres donnent le tournis, mais il ne s’agit pas de créer des produits pour la transition énergétique, qui pollueraient les écosystèmes. Cette éolienne, fabriquée en Mongolie-Intérieure, a été pensée pour être durable et écologique. En effet, certaines pièces de ces pales sont recyclables, ce qui n’était pas le cas avant dans le domaine des éoliennes. De plus, la conception de cette éolienne inclut un système de transmission avancé avec un arbre principal intégré à double roulement à rouleaux coniques. Ainsi, elle obtient une capacité de charge élevée et une stabilité renforcée, essentiels pour s’adapter aux conditions climatiques, qui, elles aussi, s’intensifient.

Une éolienne de 270 mètres d’envergure

L’éolienne de Sany est bien la plus grande au monde avec ses 270 m d’envergure, mais elle ne l’est pas en termes de puissance développée. En effet, Mingyang Smart Energy, une autre entreprise chinoise, a récemment construit une éolienne offshore de 20 MW. Mais, jusqu’où iront-ils ? Bien entendu, ces éoliennes se destinent à une installation offshore, bien trop hautes pour s’intégrer sur la Terre. Ces éoliennes de forte puissance doivent nécessairement être alimentées par des vents constants et puissants que seuls les océans peuvent procurer. Aujourd’hui, la Chine dame le pion au monde entier avec quatre des cinq plus grands fabricants d’éoliennes, dont Goldwind et Mingyang, sur son territoire.

Après les panneaux solaires, la Chine prend donc le monopole de la construction de ce que l’on pourrait appeler des « super-éoliennes » ! En savoir plus, rendez-vous sur le profil LinkedIn de l’entreprise. Arriveront-elles en France où inspireront-elles de grands constructeurs européens ? L’avenir nous le dira, mais c’est une grande avancée pour la transition énergétique, ça, c’est certain. Et, vous ? Que pensez-vous de cette éolienne géante ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .